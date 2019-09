Bargteheide. Am kommenden Sonnabend, 28. September, starten die Basketballherren des TSV Bargteheide auswärts beim Walddörfer SV in die neue Spielzeit der 2. Regionalliga Nord. Die Anhänger der „Bees“ können gespannt sein auf die Mannschaft von Coach Said Ghalamkarizadeh. Sie dürfen sich freuen auf viele alte Bekannte und gewöhnen an einige neue Gesichter. Vor dem Anpfiff der Begegnung in der Sporthalle der Stadtteilschule Walddörfer (19 Uhr, Ahrensburger Weg 30) gibt das Hamburger Abendblatt einen Überblick über die personellen Veränderungen im Kader und die Erwartungen, mit denen die Stormarner in ihre zweite Regionalliga-Spielzeit gehen.

Trainer: Der Name Said Ghalamkarizadeh war in der abgelaufenen Saison eng mit dem sportlichen Aufschwung des Aufsteigers verbunden. Der 40 Jahre alte Trainer übernahm die „Bees“ zu Beginn der Rückrunde. Danach gewannen die Bargteheider fünf ihrer zehn Regionalliga-Begegnungen und zogen ins Landespokalfinale ein. Mit Gregor Krönke hat Ghalamkarizadeh einen erfahrenen Co-Trainer an seiner Seite. Krönke wird am zweiten und dritten Spieltag den dann verhinderten Headcoach der „Bees“ an der Seitenlinie vertreten.

Vorbereitung: Ghalamkarizadeh redet nicht lange um den heißen Brei: „Die Vorbereitung war durchwachsen“, sagt der Coach. „Wie bei den meisten Amateurvereinen hatten auch wir aufgrund von Urlaub, Verletzung oder Krankheit immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen. Die Spieler sind sich aber ihrer Stärken bewusst, hochmotiviert und heiß auf den Saisonstart.“ Der Coach der „Bees“ sorgt gleichzeitig dafür, dass die Euphorie innerhalb der Mannschaft nicht überkocht. „Wir werden eine gewisse Anlaufzeit benötigen, um unseren Teambasketball zu verfeinern“, sagt der 40 Jahre alte Trainer. „Die ersten zwei, drei Begegnungen werden zeigen, wo wir in unseren Trainingseinheiten nachjustieren müssen.“

Saisonziel: Als Tabellenvorletzter der vergangenen Saison dürfen die Bargteheider nur aufgrund der Erteilung einer Wildcard weiterhin ihre Spiele in der 2. Regionalliga Nord bestreiten. Deshalb ist das vorrangige Ziel zunächst der Klassenerhalt. „Wie in der zurückliegenden Spielzeit scheint die Liga auch diesmal wieder sehr ausgeglichen zu sein“, sagt Ghalamkarizadeh. „Das Thema Abstieg wollen wir deshalb so schnell wie möglich abhaken. Dann schauen wir, was möglich ist.“

Zugänge: Neu im Kader sind Nicolas Schümann, der ältere Bruder von Center Tobias Schümann, und Lukas Fleischhauer. Sportlich sind die beiden Neuverpflichtungen auf jeden Fall ein Gewinn für die Stormarner. Nicolas Schümann spielte in den zurückliegenden zwei Jahren in der ProB ( 2. Bundesliga) für den SC Rist Wedel. Verletzungsbedingt kam der 2,09-Meter-Mann in dieser Zeit allerdings nur auf 15 Einsätze. Heimkehrer Fleischhauer durchlief als Jugendlicher sämtliche Jugendmannschaften des TSV Bargteheide, ehe er zunächst für fünf Jahre zur BG Hamburg-West, anschließend für eine Saison zum kommenden Ligakonkurrenten TSV Kronshagen wechselte. Auch menschlich passt die Chemie: „Lukas und Nicolas sind einfach zwei coole Typen, die wir schon länger kennen und die hervorragend zu uns passen“, sagt Ghalamkarizadeh, der weiter an seiner Spielphilosophie festhält: „Auch wenn unser Spiel durch Nicolas und Lukas enorm an Qualität gewinnen wird – die Vorschusslorbeeren müssen auch sie sich erst verdienen“, sagt er. „Unsere Stärke in der vergangenen Rückrunde lag nicht an Einzelnen, sondern an den Leistungen der gesamten Mannschaft. Das muss auch weiterhin so sein.“

Weiter im Kader: Drazen Bogicevic, Jacob Gäde, Torben Gode, Moritz Hansen, Steffen Hönicke, Fabian Kleveman, Gregor Krönke, Maximilian Rau, Gerrit Reimers, Tobias Schümann, Sebastian Wichmann und Jonathan Schwardt sind geblieben. Apropos Reimers: Bargteheides Flügelspieler, der sich Anfang des Jahres in der Partie bei der BSG Bremerhaven einen Riss der Achillessehne zugezogen hatte, schwang vergangenes Wochenende bei der eigenen Hochzeit schon wieder das Tanzbein. Ghalamkarizadeh: „Er soll seine Verletzung in aller Ruhe auskurieren – körperlich und mental. Wir gehen sein Tempo, damit er wieder angstfrei Spaß am Basketballsport bekommt.“

Abgänge: Die „Bees“ verlassen hat lediglich Filip Marinkovic. Das junge Talent wechselte zum SC Rist Wedel. Dort wird Filip sowohl in der 2. Regionalliga Nord als auch in der Jugendbundesliga weiter Erfahrungen sammeln. Jan Böh, Urs Eberlein, Patrick Filter, Simon Leschkowski und Arne List wechselten aus beruflichen oder privaten Gründen in die neu gegründete zweite Mannschaft. Als Aushilfen – bis zu fünf Einsätze sind möglich – stehen aber dem Regionalligakader noch zur Verfügung.

Auftaktgegner: Ein Spiel mit Derbycharakter gleich zum Saisonauftakt ist ganz nach dem Geschmack von Ghalamkarizadeh. „Vor rund 150 Zuschauern treffen wir auf eine eingespielte Mannschaft, die zudem durch eine hervorragende Teamchemie besticht. Ich habe höchsten Respekt vor der Arbeit, die die Basketballabteilung des Walddörfer SV leistet“, sagt der Coach. „Auch wenn sie für mich der klare Favorit sind, werden wir unsere Chancen suchen und nutzen.“ Und die stehen nicht schlecht: Auswärts präsentierten sich die Bargteheider in der vergangenen Rückrunde meist spielstärker als in eigener Halle. Die Volksdorfer, die ihre erste Spielzeit nach dem Aufstieg auf dem dritten Tabellenrang beendeten, setzte sich zweimal nur knapp gegen die Bargteheider durch.