Barsbüttels Schwimmclub wird nun ausgezeichnet

Barsbüttel. Es ist ein Pilotprojekt, das bald auch überregional Schule machen könnte: Seit Beginn des Schuljahres 2018/2019 kooperiert die Schwimmgemeinschaft Stormarn Barsbüttel mit den Barsbütteler Lehranstalten Erich Kästner Gemeinschaftsschule (EKG) und Kirsten Boie Schule, um Kindern der Grundschule in der zweiten und vierten Klasse sowie den Sechstklässlern der Gemeinschaftsschule qualifizierten Schwimmunterricht anzubieten.

„Sicher leben – Schwimmen können“ lautet der Name des Projekts, das zunächst für drei Jahre ausgelegt ist. Und bald auch landesweit für Aufmerksamkeit sorgen wird: Für ihr innovatives Konzept wurde die SG Stoba vor Kurzem mit dem mit 1500 Euro dotierten Stern des Sports in Bronze ausgezeichnet. Der Sportverein ist damit bei der Preisverleihung auf Landesebene vertreten, bei der dem Gewinner im November der Stern in Silber verliehen wird.

Zweiter Rang geht an die „Wild Boars“ des TSV Bargteheide

Bei der Preisverleihung auf Bundesebene im Januar 2020 wird dann der große Stern des Sports in Gold durch Bundeskanzlerin Angela Merkel überreicht. „Dass unser gemeinsames Projekt nach einem Jahr bereits so viel positive Aufmerksamkeit erfährt, hat uns überrascht, gleichzeitig aber auch ungemein gefreut“, sagt Thorsten Schöß-Marquardt, Schulleiter der Erich Kästner Gemeinschaftsschule mit Oberstufe. Bundesweit sind die „Sterne des Sports“ der wichtigste Vereinswettbewerb im Breitensport. Die Ehrung ist eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland, um das gesellschaftspolitische Leistungsspektrum von Sportvereinen und deren besonderes ehrenamtliches Engagement zu würdigen.

Den mit 1000 Euro dotierten zweiten Rang bei der Ehrung des Kreiswettbewerbs belegten die „Wild Boars“ des TSV Bargteheide mit ihrem Projekt „Inklusion durch American Football“. Der dritte Platz und 500 Euro gingen an den Alt-Spielmannszug „Sachsenwald“ der TSV Reinbek.

Schwimmen zählt zu den Grundkompetenzen

Für die SG Stoba und die EKG ist eine enge Zusammenarbeit nicht neu. Mehrmals in der Woche dürfen die Schwimmer seit 2014 einige der schulischen Räumlichkeiten für ihr Landtraining nutzen, im Gegenzug empfehlen die Trainer den Jugendlichen einen Schulwechsel an den Soltausredder. „Für beide Parteien ist somit eine Win-Win-Situation entstanden, die wir mit diesem Projekt um einen weiteren Kooperationspartner erweitern“, sagt Andreas Bockhold, Vorsitzender des Schwimmvereins aus Barsbüttel. Ein weiterer Vorteil für den Schwimmclub: Das eine oder andere Talent bleibt dem Verein auch nach Beendigung der sechsten Klasse erhalten.

Die Kirsten Boie Schule ist nun der dritte Partner im Bunde. „Schwimmen können zählt zu den Grundkompetenzen, die Kinder einfach sicher beherrschen sollten“, sagt Ute Hickmann. Seit zwei Jahren leitet sie die Grundschule am Soltausredder. „Auf sich allein gestellt haben Lehranstalten meist große Schwierigkeiten, vormittags zwei ausgebildete Lehrkräfte gleichzeitig für einen kompetenten Schwimmunterricht zu stellen.“

Ohne bürokratischen Aufwand lässt sich ein derartiges Projekt jedoch nicht umsetzen. Um eine Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu erreichen, stellte Thorsten Schöß-Marquardt stellvertretend für beide Schulen beim Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur einen Antrag auf Genehmigung der Initiative.

Landesverband unterstützt das Projekt mit Fördermitteln

Wichtige Komponente dabei war eine entsprechende Qualifikation der Schwimmlehrer. „Das Schwimmvermögen der Kinder hat in den zurückliegenden Jahren deutlich abgenommen“, sagt der Leiter der Gemeinschaftsschule. „Einer der Gründe ist das meist auf ein Schuljahr beschränkte Schwimmangebot seitens der Schulen. Unser gemeinsames Konzept ermöglicht den Kindern nun die Teilnahme am Schwimmunterricht in der zweiten, vierten und sechsten Klasse, sofern sie ihre schulische Ausbildung nach der Grundschule bei uns fortsetzen.“ Grund zur Sorge gibt es dabei nicht. 2018 lag die Übergangsquote bei mehr als 80 Prozent, nach den Sommerferien in diesem Jahr bei 90 Prozent. Ein weiterer Pluspunkt: Celine Tran, die bei der SG Stoba ihren Bundesfreiwilligendienst absolviert, ist fest in das neue Projekt integriert. „Mit ihr haben wir eine weitere fähige Trainerin am Beckenrand stehen, die sich engagiert in die Ausbildung einbringt“, sagt Bockhold.

Für die Umsetzung des Projekts stellte der Schleswig-Holsteinische Schwimmverband der SG Stoba Fördermittel aus einem für solche Initiativen vorgesehenen Topf zur Verfügung. „Das für eine derartige Initiative benötigte Personal können wir selbstverständlich nicht aus Vereinsgeldern finanzieren, da sind wir auf externe Zuwendungen angewiesen“, sagt Bockhold.

Obwohl sich die SG Stoba durch ihre Leistungsgruppe innerhalb weniger Jahre bundesweit im Jugendbereich einen Namen gemacht hat, hat für den 36-Jährigen der Breitensport einen ebenso hohen Stellenwert wie der Leistungssport. Er sagt: „Als gemeinnütziger Verein müssen und wollen wir Verantwortung übernehmen und gesellschaftliche Aufgaben erfüllen.“