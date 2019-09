Islandpferdeturnier in Hoisbüttel

Ammersbek. Was vor 20 Jahren mit einer Handvoll Startern begann, hat mittlerweile seinen festen Platz im Turnierkalender der Islandpferde-Reiter: der ISI-Rider-CUP des Reit- und Fahrvereins Hoisbüttel. An diesem Sonnabend (21. September) ist es wieder soweit: Die Ammersbeker erwarten mehr als 100 Teilnehmer zur 21. Turnierauflage auf ihrem Vereinsgelände am Volksdorfer Weg in Hoisbüttel.

Das Besondere an Islandpferden: Jedes Tier beherrscht neben Schritt, Trab und Galopp eine vierte Gangart: den Tölt, um den es beim Turnier in insgesamt elf Prüfungen gehen wird – mal in langsamem, mal in schnellem Tempo, und mal mit anderen Gangarten zusammen. „Aber auch die Dressur-Liebhaber kommen bei uns auf ihre Kosten", sagte Vereinssprecherin Britta Warwel. Ein weiterer Turnier-Höhepunkt ist die Mannschafts-Viergang-Prüfung im Kostüm, in der je vier Reiter ein Team bilden und jeder von ihnen eine Gangart vorstellt. Turnierbeginn ist um 8 Uhr. Vergangenes Jahr war die Beteiligung so gut, dass die letzte Prüfung erst gegen 21 Uhr endete – dank der Flutlichtanlage ist das in Hoisbüttel aber kein Problem.