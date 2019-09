Reinfelds Trainer tritt auf Euphoriebremse

Reinfeld. Fünf Siege aus acht Spielen, damit punktgleich mit dem von vielen als Meisterschafts-Topfavoriten gehandelten Mitaufsteiger 1. FC Phönix Lübeck und als Tabellensechster sogar einen Rang besser als der Kreisrivale SV Eichede: Einen solchen Saisonstart haben den Fußballern des SV Preußen Reinfeld nach dem Sprung in die Oberliga nur die Wenigsten zugetraut.

Trainer spricht von „schöner Momentaufnahme“

Nach dem erwarteten Abstiegskampf sieht das nicht aus. Trainer Michael Clausen hält dennoch eisern am Saisonziel „Klassenerhalt“ fest. „Das ist eine schöne Momentaufnahme“, sagte er nach dem mühsamen 2:1 (2:0)-beim noch sieglosen TSV Kropp auf die Euphoriebremse tretend. „Für uns bleibt es aber dabei, das sind nur Punkte gegen den Abstieg. Als Aufsteiger müssen wir immer mit einer Phase rechnen, in der wir mehrere Spiele hintereinander nicht gewinnen. Deshalb sind wir froh über jeden Punkt, den wir haben.“ Jetzt könne seine Mannschaft gelassen und selbstbewusst in die drei bevorstehenden schweren Spiele gehen. Nacheinander treffen die Reinfelder auf den VfB Lübeck II, Phönix Lübeck und Eichede.

Rönnau und Lie treffen für die Stormarner

Eine Leistung wie in der zweiten Halbzeit in Kropp dürfen sich die Stormarner dort nicht erlauben. Clausen: „Da kam nach der starken ersten Hälfte leider nicht mehr viel. Am Ende können wir froh sein, dass uns nicht noch irgendein dummer Ball zum Ausgleich reingerutscht ist.“ Kristof Rönnau (26. Minute) und Dennis Lie (37.) hatten zur 2:0-Führung getroffen, Finn Langkowski (64.) per Kopfball für den Gegner verkürzt. Anschließend reagierte Ersatztorwart Marco Daniel, der den verletzten Jonas Marschner zwischen den Pfosten vertrat, zweimal stark. Erfreulich: Kommendes Wochenende steht der starke Neuzugang Philipp Bosbach nach seinem Urlaub wieder zur Verfügung.

SV Preußen Reinfeld: Daniel – Witten (73. Pirch), Grimm, Böckelmann, Vogel – Hackbarth, Jonathan Marschner – Taritas, Schroeder (46. Heinze), Lie (86. Thiel) – Rönnau