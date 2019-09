Thomas Linnekogel ist Ahrensburgs neuer Trainer

Ahrensburg. Seit diesem Monat ist Thomas Linnekogel Pensionär. Auf die Gratulation reagiert er lachend: „Ich wäre ganz gern wieder 40.“ Für den THC Ahrensburg kann es nur eine positive Nachricht sein, dass der Hockeycoach künftig mehr Zeit für aktuelle und künftige Aufgaben hat. Drei Juniorenteams trainiert der 65-Jährige seit 2018 und seit diesem Jahr auch das Aushängeschild, die Herren-Verbandsligamannschaft. Eine zusätzliche Ausweitung des Aufgabenfelds? Nicht ausgeschlossen.

Als Jugendlicher wurde der Deutscher Meister und Nationalspieler

Viele der Jugendlichen dürften im vergangenen Jahr gar nicht gewusst haben, mit welcher Expertise ihr nur auf den ersten Blick etwas knurrige, und tatsächlich sehr herzliche, Trainer zum THCA kam: Linnekogels Hockey-Laufbahn beginnt bei seinem Heimatverein Rahlstedter HTC, der schon durch seinen Vater, langjähriger Vorsitzender des Vereins, geprägt wurde. Im Jugendbereich wird Thomas Deutscher Meister und Nationalspieler. Als 18-Jähriger wechselt er zum Klipper THC, spielt sieben Jahre lang in der Bundesliga. Anschließend geht er zum Uhlenhorster HC, feiert den Aufstieg von der Ober- in die Regionalliga. Probleme mit der Achillessehne beenden seine aktive Laufbahn.

Als Trainer führte Linnekogel die Herren des Uhlenhorster HC in die Bundesliga

Nach dem Karriere-Ende geht es eigentlich erst richtig los. Schon mit 30 Jahren steigt er in den Hockey-Vorstand des UHC ein und führt die Herren als Trainer in die Bundesliga. Später coacht er auch das Damenteam, organisiert das berühmte Vier-Nationen-Turnier, das bis heute alle zwei Jahre in Hamburg ausgetragen wird, und ist als Bundesligasprecher aktiv. Nach 16 Jahren Vorstandsarbeit ist Schluss, Linnekogel wird zum UHC-Ehrenmitglied ernannt und vom Hamburger Verband mit der Ehrennadel dekoriert. 2005 hört er auf mit dem Hockeysport. Denkt er.

„Es hat mich einfach nicht losgelassen“, sagt Linnekogel, der mit seinen Söhnen (20 und 21) in Rahlstedt lebt – dort, wo seine erste und seine zweite Hockey-Laufbahn begann. Denn 2010 holt ihn sein Heimatverein als Trainer zurück. Mit den Herren verpasst er den Zweitliga-Aufstieg nur knapp, coacht auch Juniorenteams und übernimmt Vorstandsarbeit. 2012 wird Linnekogel zum Vorsitzenden gewählt. Seine Amtszeit läuft im kommenden Jahr aus, kandidieren wird er nicht mehr – wieder zusätzliche Zeit für den THC Ahrensburg.

Es sei wichtig, dass die Mannschaften eine gemeinsame Vergangenheit aufbauen

Im Jugendbereich setzt Linnekogel längst nicht nur auf sportliche Inhalte. „Es ist wichtig, dass die Mannschaften eine gemeinsame Vergangenheit aufbauen“, sagt er. „Zum Beispiel sind wir zu einem Turnier nach Hannover gefahren.“ Er versteht den Hockey beim THCA als „leistungsorientierten Breitensport“, er nehme weniger talentierte Spieler ebenso gern auf wie hochveranlagte Nachwuchs-Sportler.

Seit dieser Saison coacht der Hamburger, dessen Neffe Dieter Linnekogel in der Deutschen Nationalmannschaft spielt, also auch das kriselnde Herrenteam. Sogar eine Abmeldung stand im Raum, weil der Kader immer dünner und die Stimmung immer mieser wurde. Linnekogel: „Ich denke, dass es sehr schlecht für den Club wäre, wenn es die Herrenmannschaft nicht mehr gäbe. Es ist eine schöne und unheimlich schwierige Aufgabe.“

Irgendwie soll der Klassenerhalt gelingen

Das Wichtigste an dieser Aufgabe, nämlich neue Spieler zu gewinnen, ist dem Coach schon mal gelungen. Viele der Neuzugänge, so auch Linnekogels Sohn Christian, waren allerdings seit Jahren nicht aktiv. Nun muss aus einer Truppe, die aus 16- bis 48-Jährigen mit unterschiedlichsten sportlichen Voraussetzungen besteht, eine Einheit geformt werden. Das werde wohl noch zwei Jahre dauern, glaubt der Coach. Bis dahin soll irgendwie der Klassenerhalt in der Verbandsliga gelingen.

Die ersten drei Saisonspiele gingen verloren, zuletzt gab es ein 0:16 beim mit früheren Bundesligaspielern und spanischen Junioren-Nationalspielern gespickten Hamburger Polo Club II. „Das waren vier Klassen Unterschied und so haben wir das auch eingeordnet“, sagt Linnekogel über „die höchste Niederlage meines Lebens.“ Viel wichtiger ist das Heimspiel am kommenden Sonntag (16 Uhr, Ostring) gegen den direkten Konkurrenten TSV Buchholz. Dann will Linnekogel seinen ersten Sieg feiern.