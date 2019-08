Aus GHG Hahnheide und TSV Schwarzenbek wird die HSG 404

Lütjensee/Trittau.. Der neue Name lag förmlich auf der Hand: HSG 404 nennt sich die Spielgemeinschaft, die die Handballer der GHG Hahnheide und des TSV Schwarzenbek vor Kurzem gegründet haben. Die Bezeichnung 404 trägt ebenfalls die Bundesstraße, die beide Vereine über eine Entfernung von knapp 20 Kilometern verbindet.

Drei Jugendteams machen den Auftakt

Am morgigen Sonnabend starten die ersten drei Mannschaften der Spielgemeinschaft in die neue Spielzeit. Die männliche E-Jugend (Kreisklasse) hat um 14 Uhr in der Sporthalle Trittau (Großenseer Straße) die zweite Mannschaft der HSG Tills Löwen zu Gast. Eineinhalb Stunden später steigt an gleicher Stelle die Partie der männlichen D-Jugend (Kreisliga) gegen die Lauenburger SV. Die weibliche B-Jugend (Regionsliga Süd/Ostsee) trifft am selben Tag auswärts in Oldenburg auf die HSG Wagrien (14.30 Uhr, Schauenburger Platz). „Wir fiebern dem Saisonstart entgegen, von uns aus kann es endlich losgehen“, sagt Rüdiger Albert.

Der 49 Jahre alte Vorsitzende der HSG 404 sammelte bereits Erfahrungen mit Spielgemeinschaften. Denn die Große Handball Gemeinschaft (GHG) Hahnheide war ein Zusammenschluss aus dem TSV Lütjensee und dem TSV Trittau. „Durch die neue Handball-Spielgemeinschaft können wir sowohl im Spielbetrieb als auch in der Organisation weiter Kräfte bündeln und bessere Trainingsmöglichkeiten anbieten“, sagt Albert. Mit den zwei Hallen in Lütjensee und Trittau sowie den beiden Sportstätten in Schwarzenbek sei die HSG 404 hervorragend aufgestellt.

Spielgemeinschaft hat vier Hallen zur Verfügung

Jan Schmidtchen vom TSV Schwarzenbek fügt hinzu: „Es gab in den vergangenen zwei Jahren zwischen weiblichen Jugendmannschaften von uns und der GHG bereits eine Art von Spielgemeinschaft, mit der wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben“, sagt der 2. Vorsitzende der HSG 404.

Bevor beide Seiten den Zusammenschluss beim Handballverband Schleswig-Holstein beantragt und vertraglich besiegelt hatten, waren noch einige administrative und organisatorische Dinge zu klären. Albert: „Die größte Herausforderung dabei war die Einnahmen- und Kostenstrukturen zu harmonisieren und gerecht zu verteilen.“

Ein Problem hatte sowohl die GHG Hahnheide (zum Jahresbeginn rund 160 Mitglieder) als auch die Handballsparte des TSV (240 Mitglieder) in der Vergangenheit gleichermaßen: Beide Clubs galten als Talentschmiede, konnten aber die von ihnen ausgebildeten Leistungsträger nicht lange halten. Albert: „Deshalb sollen sich einige unserer leistungsorientierten Jugendmannschaften in absehbarer Zeit in der Schleswig-Holstein-Liga etablieren, um unseren Nachwuchshandballern eine entsprechende Perspektive bieten zu können“.

Alle Mannschaften mit neuen Trikots ausgestattet

Identifikationsprobleme mit der neuen Spielgemeinschaft sind Albert unbekannt. „Die meisten Kinder und Jugendlichen finden den neuen Namen sehr cool“, sagt der Vorsitzende. Zudem gefällt auch das äußere Erscheinungsbild der HSG 404. „Unsere Sponsoren haben die Mannschaften mit Trikots in modischen Farben ausgestattet, das ist gut angekommen“, sagt Albert.

Drei Damen- und drei Herrenmannschaften, acht Jugendteams sowie zwei Minimix-Gruppen umfasst die HSG 404. Marc Köpke, Coach der männlichen D-Jugend, hält die Gründung einer neuen Spielgemeinschaft für den richtigen Schritt. „Um weiterhin in den Altersklassen mindestens eine konkurrenzfähige Mannschaft für den Spielbetrieb zu stellen, ist eine Kadergröße von zwölf, 13 Spielern erforderlich“, sagt der 47 Jahre alte Trainer, „da es Woche für Woche aus unterschiedlichen Gründen immer wieder zu Ausfällen kommt.“

Etablierte Handballveranstaltungen wie in Lütjensee der Fielmann-Cup oder das Himmelfahrtsturnier bleiben erhalten. Bei der 35. Auflage des erstgenannten Handballspektakels sorgten vor Kurzem 18 Vereine mit 51 Mannschaften aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern für ausgelassene Stimmung im Waldstadion Lütjensee. Dabei belegte die weibliche A-Jugend der HSG in ihrer Gruppe den zweiten Platz. Gleiches gilt für die die weibliche C-Jugend, die – hinter dem TSV Bargteheide – Zweite wurde.