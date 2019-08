Bargteheider „Bees“holen zwei Top-Spieler ins Team

Bargteheide.. Mit dem Begriff Transfercoup kann Said Ghalamkarizadeh in diesen Tagen eher weniger anfangen. „Lukas Fleischhauer und Nicolas Schümann sind einfach zwei coole Typen, die wir schon länger kennen und die hervorragend zu den ,Bees’ passen“, sagt der Headcoach der Basketballmänner des TSV Bargteheide. Lächelnd fügt er hinzu: „Dass beide mit ihrer Erfahrung auch eine gewisse Professionalität mitbringen, gibt der Mannschaft einen zusätzlichen Kick, um noch besser Basketball spielen zu wollen.“

Sportlich sind die beiden Neuverpflichtungen auf jeden Fall ein Gewinn für den Tabellenvorletzten der vergangenen Saison, der nur aufgrund der Erteilung einer Wildcard auch kommende Saison seine Spiele in der 2. Regionalliga Nord bestreitet. Nicolas Schümann, der ältere Bruder von Center Tobias Schümann, spielte in den zurückliegenden zwei Jahren in der ProB ( 2. Bundesliga) für den SC Rist Wedel. Verletzungsbedingt bestritt der 2,09-Meter-Mann in dieser Zeit allerdings nur 15 Spiele.

Schümann: „Die Chemie im Team stimmt einfach“

Für Schümann, der in Bad Oldesloe lebt, stand der Abschied aus Wedel schon vor dem Wechsel nach Bargteheide fest. „Bei eineinhalb Stunden Fahrt zum Training war mir auf Dauer der Aufwand einfach zu groß“, sagt der 23 Jahre alte Basketballer. Ab Oktober beginnt für ihn als Student der Fächer Englisch und Sport auf Lehramt auch in der beruflichen Ausbildung ein neuer Abschnitt.

Mit dem Basketballsport begann der ältere der beiden Schümann-Brüder mit 16 Jahren in Bad Oldesloe. Um in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga spielen zu können, wechselte er vor vier Jahren zu den Piraten Hamburg, dem Nachwuchsteam der Hamburg Towers. Die Spielzeit 2016/17 verbrachte Schümann in den USA an einer sogenannten Preparatory-School. Dort bereitete er sich auf eine mögliche College-Karriere im Basketballsport vor. Am Ende entschied sich der Stormarner doch dagegen und suchte in Wedel eine neue Herausforderung.

Vergangene Saison nutzte Nicolas Schümann jede Gelegenheit, eine Heimbegegnung der Mannschaft seines Bruders vor Ort zu verfolgen. „Die Chemie im Team stimmt einfach“, sagt der 23-Jährige. „Deshalb stand für mich kurze Zeit nach meinem Abschied aus Wedel fest, dass ich kommende Saison das Trikot der ,Bees’ trage, um mit Spaß und Freude, aber doch auf einem gewissen Niveau Basketball zu spielen.“ Nicolas Schümann hat klare Vorstellungen von der anstehenden Aufgabe. Er sagt: „Die Mannschaft hat ausreichend Potenzial, um in der oberen Tabellenregion mitzumischen.“

Fleischhauer durchlief TSV-Jugendmannschaften

Gleicher Meinung ist auch Lukas Fleischhauer, als er sagt: „Der Abstiegskampf darf für uns kein Thema sein. Wir haben eher die Qualität, mit den Top-Teams der Liga mitzuhalten.“ Der vielseitig einsetzbare Aufbauspieler durchlief als Jugendlicher sämtliche Jugendmannschaften des TSV. Als später die Herrenmannschaft in der Spielzeit 2012/13 den Aufstieg in die 2. Regionalliga verpasste und die Mannschaft auseinanderbrach, wechselte Fleischhauer zunächst für fünf Jahre zur BG Hamburg-West, anschließend für eine Saison zum TSV Kronshagen.

Seine außerordentliche Leidenschaft für die „Bees“ stellte der heute 27-Jährige zu Oberliga-Zeiten vor sieben Jahren unter Beweis. Fleischhauer, der damals in Mainz studierte, reiste für mehrere Begegnungen der Stormarner extra aus Rheinland-Pfalz an.

Bereits vor einem Jahr liebäugelte der gebürtige Bargteheider mit einem Wechsel zum TSV. Eine neue berufliche Herausforderung in Kiel machte ihm aber zunächst einen Strich durch die Rechnung. Bei allem Hype, der zurzeit um die beiden Neuverpflichtungen in Bargteheide herrscht, bleibt Ghalamkarizadeh mit beiden Beinen auf dem Boden. „Auch wenn unser Spiel durch Nicolas und Lukas enorm an Qualität gewinnen wird, darf sich keiner hinter den beiden verstecken“, sagt der Trainer der „Bees“. „Unsere Stärke in der vergangenen Rückrunde, als wir fünf von elf Partien gewinnen konnten, lag nicht an Einzelnen, sondern an den Leistungen der gesamten Mannschaft. Das muss auch weiterhin so sein.“

Die Bargteheider verlassen hat nur Filip Marinkovic

Drazen Bogicevic, Jacob Gäde, Torben Gode, Moritz Hansen, Steffen Hönicke, Fabian Kleveman, Gregor Krönke, Maximilian Rau, Gerrit Reimers, Tobias Schümann und Jonathan Schwardt – mit elf Spielern der abgelaufenen Saison kann Ghalamkarizadeh auch für die am 28. September mit der Auswärtspartie beim Walddörfer SV beginnende neue Spielzeit planen.

Als Aushilfen – bis zu fünf Einsätze sind möglich – stehen zudem noch der bisherige Kapitän Sebastian Wichmann sowie Jan Böh, Urs Eberlein, Patrick Filter, Simon Leschkowski und Arne List zur Verfügung. Sie wechselten aus beruflichen oder privaten Gründen in die neu gegründete zweite Mannschaft der Bargteheider. Die „Bees“ verlassen hat Filip Marinkovic.