Reinfeld gewinnt erstes Oberliga-Heimspiel

Stormarner haben Glück beim Führungstreffer

Beim Führungstreffer in der 28. Minute profitierten die Reinfelder von einem groben Patzer von Eutins Schlussmann Nikolas Wulf, der den Ball nach einer von Vjekoslav Taritas getreten Ecke ins eigene Tor beförderte. Dem 2:0 von Dennis Lie (52. Minute) ging eine starke Balleroberung von Benedikt Decker voraus. „Eutin hatte Feldvorteile und ist die spielerisch reifere Mannschaft“, sagte Clausen. „Aber wir haben gezeigt, wie wir in der Oberliga bestehen können: Unser Weg muss über Kompaktheit, Zweikampfstärke und Leidenschaft gehen, und nach vorne haben wir die Qualität, um jeden Gegner in Verlegenheit zu bringen“, sagte Clausen.

Am Sonntag steht Torjäger Rönnau wieder zur Verfügung

Dabei fehlte den Stormarnern wie schon beim 2:4 zum Auftakt beim SV Todesfelde noch Kristof Rönnau (Urlaub). Zum nächsten Spiel am Sonntag gegen den Mitaufsteiger und aktuellen Tabellenletzten Eckernförder SV (15 Uhr, Bischofsteicher Weg) ist der Toptorjäger wieder zurück. Ob er gleich in der Startformation steht, ließ der Coach noch offen. Clausen: „Wir haben jetzt in zwei Spielen gezeigt, dass wir in der Oberliga dazugehören können. Da gibt es vielleicht gar keine große Notwendigkeit, zu wechseln.“

Der SV Eichede unterlag zeitgleich beim Titelfavoriten 1. FC Phönix Lübeck durch Gegentore von Marco Pajonk (9., 61.) und Lasse Sohrweide (56.) mit 0:3 (0:1). Am Sonntag hat die Mannschaft von Trainer Denny Skwierczynski ebenfalls Heimrecht: Zu Gast ist der PSV Neumünster (14 Uhr, Matthias Claudius-Straße).