Borussia Dortmund und der HSV spielen in Eichede

„Für uns ist es eine ganz tolle Erfahrung, gegen Teams spielen zu dürfen, die mit Nationalspielern gespickt sind und von denen einige sicher den Weg in den Profibereich finden werden“, sagte Eichedes langjähriger C-Junioren-Coach Martin Steinbek.

Erstmals sechs Mannschaften beim Blitzturnier

Wer Nachfolger von Pokalverteidiger Borussia Dortmund wird, soll gegen 20 Uhr feststehen. Dann kürt Thomas Störte, Geschäftsführer des Turniersponsors TKM Meyer aus Bargteheide, die Sieger. Erstmals sind statt vier sechs Mannschaften dabei, die im Modus „jeder gegen jeden“ gegeneinander spielen. Unverändert bleibt indes, dass der BVB-Nachwuchs wie in den Vorjahren für zwei Tage in Steinburg bleibt: Die 21 Fußballtalente sind privat in den Familien der Eichede-Spieler untergebracht.

Vor dem Turnier findet im Sportzentrum ein Fußballtag für Kinder und Jugendliche statt, der Teil des Ferienprogramms der Gemeinde ist.

Spielplan: SV Eichede – Werder Bremen (16.10 Uhr), Borussia Dortmund – Viktoria Berlin (16.10 Uhr), Borussia Dortmund – SV Eichede (16.40 Uhr), Vejle BK – Hamburger SV (16.40 Uhr), Hamburger SV – Werder Bremen (17.10 Uhr), Viktoria Berlin – Vejle BK (17.10 Uhr), Vejle BK – Borussia Dortmund (17.40 Uhr), SV Eichede – Hamburger SV (17.40 Uhr), Vejle BK – SV Eichede (18.10 Uhr), Werder Bremen – Viktoria Köln (18.10 Uhr), Viktoria Berlin – Hamburger SV (18.40 Uhr), Borussia Dortmund – Werder Bremen (18.40 Uhr), Viktoria Berlin – SV Eichede (19.10 Uhr), Werder Bremen – Vejle BK (19.10 Uhr), Hamburger SV – Borussia Dortmund (19.40 Uhr)