In der Süd-Staffel kommt es zu drei Stormarn-Duellen. Aufsteiger Trittau gilt als ein Geheimfavorit auf den Verbandsliga-Aufstieg.

Fussball Stormarner Clubs starten in die Kreisligasaison

Ahrensburg.. An diesem Wochenende beginnt die Fußball-Kreisliga-Saison. In der Süd-Staffel kommt es am Sonntag (alle Termine siehe oben) zu drei Stormarn-Duellen: Trainer Jan Klötzner vom Aufsteiger SSC Hagen Ahrensburg II muss zu seinem Ex-Verein SSV Großensee, der SVT Bad Oldesloe empfängt Absteiger TSV Bargteheide und der SC Elmenhorst den TSV Trittau.

Aufsteiger Trittau gilt als ein Geheimfavorit auf den Verbandsliga-Aufstieg, zumal Trainer Matthias Räck keinen Hehl daraus macht, mittelfristig sogar die Landesliga anzupeilen. Die FSG Südstormarn, die vergangene Saison auf Rang drei beendete, dürfte wieder oben mitspielen, ebenso wie der zuletzt viertplatzierte SC Elmenhorst. Auch der neuformierte TSV Bargteheide zählt zum Kreis der Titelkandidaten, ruft den Aufsteig aber zumindest öffentlich nicht als Ziel aus. Eine Überraschungstüte ist der VfL Oldesloe, der erst am Sonntag, 11. August, in die Saison startet – mit dem Derby beim TSV Bargteheide. Anzeige HamburgerJOBS.de System Partner Elektronik sucht Servicetechniker in Hamburg Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Dann bewerben Sie sich jetzt! mehr Mit dem SV Preußen Reinfeld II startet auch ein Stormarner Team in der hauptsächlich mit Lübecker Clubs besetzten Kreisliga Süd-Ost.