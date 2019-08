Saisonstart für Fußballer aus Eichede und Reinfeld

Steinburg/Reinfeld.. Nach sieben Jahren ist es wieder soweit: Erstmals seit der Spielzeit 2012/2013 starten zwei Stormarner Vereine in die neue Oberliga-Saison. Der SV Eichede, der damals zwölf Plätze vor dem SSC Hagen Ahrensburg Meister wurde, wird diesmal in zwei Kreisderbys von Preußen Reinfeld gefordert. Die einen wollen mit einer jungen Mannschaft den nächsten Entwicklungsschritt gehen, die anderen haben nur ein einziges Ziel: irgendwie die Klasse halten.

Beim SV Eichede verlief die vergangene Saison unerwünscht turbulent. Der zwischenzeitlich in Abstiegsnot geratene Verein trennte sich von Trainer Christian Jürss. Denny Skwierczynski übernahm, führte die Stormarner in ruhige Gewässer und will nun an die damals gezeigten Leistungen anknüpfen. „Abstiegskampf wollen wir nicht wieder erleben und diesmal eine stabile Saison spielen“, sagt der Coach. Eine Tabellenplatzierung als Ziel ruft er nicht aus. Vereinspräsident Olaf Gehrken sagte dagegen nach dem Trainingsauftakt vor fünf Wochen: „Wir wollen konstanter werden und uns im Vergleich zur letzten Saison tabellarisch verbessern“. Der SVE schloss die Serie auf Rang sieben ab.

SV Eichede absolvierte Testspiele gegen stärkere Teams

In der Vorbereitung testete der Dorfclub gezielt überwiegend gegen Gegner wie die Regionalligisten VfB Lübeck und Altona 93 sowie starke Oberligaclubs. Die geringe Siegquote nahm Skwierczynski in Kauf. „Diese Teams haben unsere Schwächen aufgedeckt.“ Mit Fyn Claasen und Hendrik Wurr gab der SVE zwei Stammspieler ab, zudem wird Torge Maltzahn, dessen Frau in den nächsten Tagen ihr drittes Kind erwartet, zunächst zum Kader der zweiten Mannschaft zählen.

Stellen sich auf Abstiegskampf ein: Reinfelds Chefcoach Michael Clausen (r.) und Co-Trainer Pascal Lorenz.

Foto: Thomas Jaklitsch

Abgesehen von Michel Thomä, der sich im Kampf um die Nummer eins erst mal hinter Marcel Gevert anstellen muss, verpflichtete der Club ausschließlich Teenager, die in ihr erstes Herrenjahr gehen. Doch auch der Kapitän ist so etwas ein Neuzugang: Sascha Steinfeldt will nach monatelanger Verletzungspause wieder angreifen – und bekommt vom Trainer das Vertrauen: „Er ist ein sehr wichtiger Spieler, der auf und neben dem Platz viel für uns tut.“

Zum Auftakt an diesem Sonnabend (14 Uhr, Matthias-Claudius-Straße) empfangen die Steinburger die Reserve des VfB Lübeck. Skwierczynski sagt über sein ehemaliges Team: „Das ist eine läuferisch und spielerisch starke Mannschaft. Es wird eine schwere Aufgabe, aber wir wollen erfolgreich starten.“

Preußen Reinfeld gilt als der erste Abstiegskandidat

Eine schwere Aufgabe dürfte für den SV Preußen Reinfeld jede einzelne Partie in der Oberliga werden, das Auftaktspiel beim SV Todesfelde (Sonntag, 14 Uhr, Dorfstraße) ohne Torjäger Kristof Rönnau (Urlaub) ohnehin. Für viele Beobachter ist die Mannschaft von Michael Clausen Abstiegskandidat Nummer eins. „Das ist keine so schlechte Ausgangslage“, sagt der Trainer. „Niemand erwartet etwas von uns.“ Das muss aber auch noch in den Köpfen der Spieler ankommen, die in der durchwachsenen Vorbereitung nicht mehr so unbekümmert wirkten, wie in den erfolgreichen Jahren zuvor. „Die Selbstverständlichkeit und die Leichtigkeit sind ein bisschen verloren gegangen“, findet auch Clausen.

Das Trainingspensum wird gegenüber der Landesliga-Saison übrigens nicht erhöht, der SVP wird im Schnitt nur zweieinhalb Einheiten pro Woche absolvieren. „Das war die Bedingung von der Mannschaft und auch vom Verein, der keine zusätzlichen Fahrtkosten übernehmen kann“, sagt Clausen. „Diese Situation verlangt, dass die Spieler zusätzlich für sich selbst arbeiten.“ Positiv stimmen den Coach neben dem gewachsenen Teamgeist die drei externen Neuverpflichtungen und die Erfahrungen aus den vergangenen Spielzeiten. „Wir haben im Pokal mehrfach gezeigt, dass wir Oberligisten Paroli bieten können. Und die Mannschaft ist in der Lage, während der Saison Fortschritte zu machen.“

Neuzugänge SV Eichede: Sadok Amara, Max Studt, Tim Zittlau (alle eigene A-Jugend), Jonathan Mildner (A-Jugend VfB Lübeck), Marc Pichelmann (A-Jugend FC St. Pauli), Dennis Tiessen (A-Jugend Holstein Kiel), Michel Thomä (FC Voran Ohe); Abgänge: Niklas Kraack, Pierre Wardius (beide SV Steinhorst/Labenz), Kastriot Alija (Inter Türkspor Kiel), Fyn Claasen (PSV Neumünster), Florian Höfel (SSV Pölitz), Hendrik Wurr (VfB Auerbach)

Neuzugänge Preußen Reinfeld: Mika Czeschel, Luca Rhein (beide eigene A-Jugend), Vjekoslav Taritas (TSV Bargteheide II), Phillip Hackbarth (SV Eichede II), Philipp Bosbach (TuS Recke); Abgänge: Simon Kunert, Patrick Schröder (pausieren beide), Jan-Niklas Vogt (SV Hamberge)