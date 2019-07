Ein Reinbeker ist Deutscher Vizemeister

Reinbek.. Für ein paar Tage einfach mal abschalten, die Seele baumeln lassen. Das hat Tim Rummelhagen sich fest vorgenommen. Zum Zelten ist der 17 Jahre alte Leichtathlet der LG Reinbek-Ohe gemeinsam mit einem Freund ins dänische Nordseebad Blåvant gefahren. Sportliche Aktivitäten stehen dabei – ausnahmsweise – einmal nicht im Vordergrund.

„Dass Tim für einige Tage abtaucht, halte ich nach dem ganzen Rummel um seine Person für absolut richtig“, sagt Coach Gunnar Weitschat. „Nach Tims Leistungsexplosion bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm war auch ich zunächst sprachlos.“

Bei den in Baden-Württemberg ausgetragenen U18/U20-Titelkämpfen lief Rummelhagen im U18-Endlauf über 110 Meter Hürden das Rennen seines Lebens. Mit einer Zeit von 13,86 Sekunden sicherte sich der junge Stormarner nicht nur die Silbermedaille, er unterbot seine persönliche Bestmarke auch gleich um 16 Hundertstelsekunden.

Silbermedaille sorgt für Emotionen

Emotional war Rummelhagen direkt im Anschluss an das Rennen hin- und hergerissen. „Ich spürte eine Mischung aus Freude, Ungläubigkeit, aber auch ein bisschen Frust“, erzählt der 17-Jährige in einem Telefonat mit dem Abendblatt. „Ich war unbeschreiblich glücklich über den Gewinn der Silbermedaille, da ich damit im Vorwege keineswegs gerechnet hatte. Die Zeit, die auf der Anzeigentafel aufleuchtete, konnte ich aber zunächst einfach nicht glauben. Gleichzeitig ärgerte ich mich auch ein wenig, da aufgrund des Rennverlaufs für mich sogar der Titel drin gewesen wäre.“

Bis zur drittletzten Hürde lag Rummelhagen in Führung, ehe er diese mit dem linken Fuß touchierte und leicht aus dem Rhythmus geriet. Aaron Giurgian vom ASC Darmstadt zog an dem Reinbeker vorbei und rettete die Führung mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung ins Ziel. Rummelhagen: „Nach meinem Missgeschick konnte ich den Rückstand auf Aaron Schritt für Schritt verkürzen. Wenige Zentimeter fehlten einfach, dann hätte ich ihn eingeholt.“ Übrigens: Die Zeit des 17-Jährigen hätte auch im U20-Endlauf über 110 Meter Hürden, in dem Tim Elkermann vom TSV Bayer Leverkusen in 13,96 Sekunden Zweiter wurde, für silbernes Edelmetall gereicht.

Weiterer Podestplatz folgte

Euphorisiert von dem unerwarteten Medaillengewinn startete Rummelhagen als jüngerer von zwei Jahrgängen anschließend auch noch über die 200 Meter. Mit einer Zeit von 21,90 Sekunden sicherte sich der Reinbeker als drittschnellster Sprinter über die Distanz eine weitere Podiumsplatzierung.

Weitschat ist von der Entwicklung seines Schützlings angetan. „Tim hat als Leichtathlet nicht nur eine Selbstständigkeit entwickelt, die in seinem Alter nicht selbstverständlich ist, er hat auch gelernt zu kämpfen“, sagt der Leichtathletik-Coach. „Über 110 Meter Hürden hat er im Vorlauf selbst analysiert, was genau noch nicht passt und es anschließend korrigiert. Wenn er sich das erhalten kann, werden wir in Zukunft noch viel von ihm hören.“ Nicht nur eine willkommene Abwechslung, sondern auch ein wichtiger Impuls für Tim waren fünf intensive Trainingseinheiten, die der junge Reinbeker vor Kurzem in Kiel bei Dirk Riekmann, dem Landestrainer Hürden absolvierte.

„Als ehemaliger erfolgreicher Hürdenspezialist kennt Dirk alle technischen Tricks und Schliche, von denen Tim nur profitieren kann“, sagt Weitschat. „Die Zusammenarbeit werden wir auf jeden Fall weiterführen.“

Rummelhagen bereitet sich in Kürze auf die Hallensaison vor

Nach den Sommerferien beginnt bereits die Vorbereitung auf die Hallensaison. „Wenn ich über Monate Wettkämpfe unter freiem Himmel bestritten habe, schnuppere ich auch gern mal wieder Hallenluft“, sagt Rummelhagen mit einem Lächeln. „In einer geschlossenen Sportstätte ist alles enger, aber meist auch familiärer. Ich freue mich darauf.“ Weitschat vertritt die Meinung, dass ein leistungsorientierter Leichtathlet ausreichend Zeit in seinen Sport investieren muss. „Anders funktioniert es einfach nicht“, sagt er. „Ein Athlet sollte ein Stück weit für seinen Sport leben. Tim ist auch diesbezüglich ein Vorbild. Er ist sehr bodenständig, bekommt den nötigen Rückhalt von der Familie und zieht einfach cool sein Ding durch.“

Auch eine Teilnehmerin aus Stormarn dabei

Felice Haverland gilt als Mittelstreckentalent.

Foto: Henrik Bagdassarian / HA

Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften war eine weitere Leichtathletin aus Stormarn dabei. Felice Haverland vom Barsbütteler SV belegte in Ulm über 1500 Meter Hindernis in 5:15,89 Minuten den 13. Platz. Bei regionalen Wettkämpfen war die 16-Jährige schon öfters einzige Starterin. Die Erfahrung, in einem 17-köpfigen Teilnehmerfeld vor größerer Kulisse ein Rennen zu absolvieren, wog am Ende mehr als die für das Mittelstreckentalent eher mittelmäßige Zeit.

„Ein Rempler in der ersten Runde und ein Sturz im Wassergraben haben Felice gehörigen Respekt eingeflößt, das war ihr im weiteren Rennverlauf deutlich anzumerken“, sagt Barsbüttels Trainerin Janina Konerding.