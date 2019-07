Reinbek.. Drei Stunden nach dem Auftaktsieg des Oststeinbeker SV hat am Sonntagabend auch der FC Voran Ohe einen erfolgreichen Einstieg in die Landesliga-Saison gefeiert. Die Fußballer von Trainer Rainer Seibert gewannen gegen Dersimspor mit 3:2 (2:2).

Seibert ordnete den Sieg als „etwas glücklich“ ein. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. In der ersten Halbzeit wollten wir sie laufen lassen, aber dabei produzieren wir noch zu viele Fehler.“ In der zweiten Halbzeit stellten die Reinbeker ihr Spiel um. „Da haben wir die kämpferischen Tugenden herausgeholt, das war in Ordnung“, sagte Seibert.

Verteidiger Daniel Gläser erzielt Siegtreffer

Ohes Topscorer der vergangenen Saison zeigte erneut seine Klasse. Robin Woost traf zur Führung (11., 28. Minute). Die Gäste nutzten das fehlerhafte Aufbauspiel der Hausherren zweimal zum Ausgleich durch Ronald Vass (16.) beziehungsweise Fadi Hamze (44.). Den Siegtreffer erzielte der als Innenverteidiger aufgebotene Daniel Gläser in der 55. Minute. Seibert: „Das ist ein idealer Start. Also haben wir in der Vorbereitung alles richtig gemacht.“

FC Voran Ohe: Malik – I. Gassmann, Gläser, Schröder, Schenkenberg – Kaufmann, Saqib (86. Walek) – Gordon, Woost (70. Andersson), Ohl (70. Schulz) – Braesen Tabelle Landesliga Hansa: 1. Klub Kosova 1 Spiel/4:0 Tore/3 Punkte, 2. Oststeinbeker SV 1/3:1/3… 5. FC Voran Ohe 1/3:2/3...