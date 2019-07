Eichedes Zweite triumphiert bei Turnier in Pölitz

Pölitz.. Bei der sechsten Auflage des City-Sport-Cups in Pölitz haben sich die Landesligafußballer des SV Eichede II den Titel gesichert. Im Finale setzten sich die Steinburger mit 3:0 (0:0) gegen ihren Klassenkonkurrenten Büchen-Siebeneichener SV durch. Die entscheidenden Treffer fielen erst spät und nach dem Platzverweis für Büchens Keeper Pascal Treichel, der den Ball außerhalb des Strafraums mit den Händen abgewehrt hatte (62. Minute). Die Überzahl nutzte Eichede zu den Toren durch Torge Maltzahn (77.), Bennet Zaske (79.) und Tanveer Habibi (84.).

Eine Überraschung gelang den Gastgebern. Im Spiel um Platz drei bezwang Verbandsligist SSV Pölitz den zwei Klassen höher in der Oberliga spielenden SV Preußen Reinfeld mit 1:0 (0:0). Das Tor des Tages nach einem Konter erzielte Marcel Noeske in der 75. Minute. Trainer Jan-Christian Hack sagte: „Reinfeld hatte wesentlich mehr Ballbesitz. Wir können uns bei unserem Torwart Florian Höfel bedanken, dass wir kein Gegentor kassiert haben. In der zweiten Halbzeit haben wir besser gespielt, nicht mehr so viel zugelassen.“ Auch abgesehen vom eigenen Abschneiden zeigte sich der Gastgeber zufrieden. Hack: „Die anderen Trainer haben mir gesagt, dass das Turnier ein guter letzter Härtetest war.“

Gastgeber FSG Südstormarn fertigt Trittau mit 6:0 ab

Beim 37. Klingberg-Pokalturnier des TSV Grabau, das vom Unfalltod des Grabauer Spielers Tom Dieter Reher überschattet wurde (wir berichteten), verpasste der Stormarner Finalist den Sieg ganz knapp. A-Klasse-Club VfR Todendorf unterlag dem SV Sülfeld mit 3:4 (3:3, 1:2) nach Verlängerung. Nach Sülfelds früher 2:0-Führung, für die Robin Geller (10., 14.) im Alleingang gesorgt hatte, glichen Malte Maack (21.) und Maximilian Warnke (63.) aus. Auch auf das Tor durch Philipp Baasch (67.) fand Todendorf eine Antwort, Matthias Möller (77.) führte die Verlängerung herbei. Sülfelds siebten Erfolg beim Klingberg-Pokalturnier machte Tim Rhode in der 98. Minute perfekt.

Zuvor war das Spiel um Platz drei sogar ins Elfmeterschießen gegangen. Der SVT Bad Oldesloe, für den Jonas Borrek zur Führung traf (15.), und der Delingsdorfer SV trennten sich nach regulärer Spielzeit und Verlängerung mit 1:1, weil Yankuba Ceesay (70.) ausglich. Das Elfmeterschießen entschied Außenseiter Delingsdorf mit 3:2 für sich.

Beim Südstormarn-Pokalturnier der FSG Südstormarn musste das „kleine Finale“ ausfallen, weil der Witzhaver SV für die Partie gegen den SSV Großensee keine Elf zusammenbekam. Im Endspiel setzte sich der Gastgeber gegen Kreisliga-Aufsteiger TSV Trittau deutlich mit 6:0 (3:0) durch. Die Treffer erzielten Dennis Ziercke (22.), Patrick Rösler (38.), Frederic Thiedemann (41.), Sascha Bern (47.) und Fabian Kagens (55., 80.).