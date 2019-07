Ammersbeker Voltigierer messen sich mit der Elite

Ammersbek.. Einmal kurz die Mähne durchschütteln, ein wohliges Schnauben, dann hat Andersen Feierabend. Den hat sich das 15 Jahre alte Voltigierpferd des RFV Hoisbüttel auch redlich verdient. Denn knapp zwei Wochen vor Beginn der Deutschen Meisterschaften in Alsfeld (Hessen) sind die Pferdeakrobaten des RFV Hoisbüttel dabei, ihren Kür- und Pflichtprogrammen den letzten Schliff zu verpassen.

Die Stormarner treten bei den nationalen Titelkämpfen im Voltigieren in drei Wettbewerben an: Hanna und Paula Tendam, Luise Foraita, Maybritt von der Geest, Maj Böttcher sowie Marie Berckham gehen mit dem Team Hoisbüttel an den Start. Im Einzelwettbewerb kämpfen Jan-Nicklas Bosse und Kathrin Meyer um vordere Platzierungen. Und im Doppel tritt Maybritt an der Seite von Leandra Jungnickel an.

Anspannung zu Meisterschaften steigt

Bei Ines Jückstock steigt langsam die innere Anspannung. „Auch wenn ich seit 1988 als Aktive oder Trainerin Dauergast bei Deutschen Meisterschaften bin, ist es jedes Mal wieder eine neue große Herausforderung“, sagt die 46-Jährige. Im Voltigiersport räumte sie bis vor wenigen Jahren noch auf nationaler und internationaler Ebene Medaillen wie am Fließband ab.

Seit knapp 30 Jahren zieht sie gemeinsam mit Schwester Ruth Jückstock in der Voltigierabteilung des Hoisbütteler Reit- und Fahrvereins die Fäden. Voltigieren besteche durch seine Vielseitigkeit, deshalb sei sie der Sportart bis heute treu geblieben, sagt Ines Jückstock.

Bei nationalen Titelkämpfen die ersten Erfahrungen sammeln Franziska Leverenz und Marie Berckhan in knapp zwei Wochen. Franziska fährt als Ersatzvoltigiererin des Teams Hoisbüttel mit nach Alsfeld. Ihren großen Auftritt sicher hat die Zehnjährige dann Mitte September bei den in Krumke (Sachsen-Anhalt) ausgetragenen Deutschen Jugendmeisterschaften.

Debütantin ist noch erstaunlich gelassen

Marie Berckhan ist vor ihrem Debüt auf nationaler Bühne erstaunlich gelassen. „Noch ist alles in Ordnung“, sagt die 24-Jährige und lächelt vielsagend. „Die Aufregung kommt bestimmt in dem Moment, wenn ich mein Trikot angezogen habe und es kurz danach losgeht.“

Großes Pech hatte Cjell Richardt, der sich vor Kurzem im Training einen Bruch des linken Fußes zuzog. Die Fahrt nach Alsfeld tritt er dennoch an. „Wir sind und bleiben ein Team“, sagt der 18-Jährige. „Dann feuere ich meine Mannschaft eben von der Tribüne aus an.“ Cjell und Jan-Nicklas gehören im Reitsport einer Minderheit an. Gemäß der Deutschen Reiterlichen Vereinigung sind rund 75 Prozent der in Vereinen organisierten Reitsportler weiblichen Geschlechts.

Beim Voltigieren dürfte der Anteil der Mädchen und Frauen sogar noch deutlich höher liegen. „Von manch einem wird Voltigieren leider immer noch belächelt“, sagt Ines Jückstock. „Dabei haben die meisten Menschen keinerlei Vorstellung, was Voltigierer auf Höchstniveau leisten“

Jung und Alt arbeiten zusammen

Zusammenhalt und Sozialkompetenz sind weitere Faktoren, auf die die Jückstock-Schwestern großen Wert legen. „Die Jüngsten im Team werden ebenso wie die Älteren gleichberechtigt in alle Entscheidungsprozesse mit einbezogen“, sagt Ruth Jückstock. Das fördere das Verantwortungsgefühl gegenüber den Teamkollegen ebenso wie den notwendigen respektvollen Umgang mit dem Lebewesen Pferd.

Der ungarische Warmblüter Andersen, der Wallach Quaschinski und der erst vierjährige Desperado fahren mit nach Alsfeld. Kathrin Meyer reist mit eigenem Pferd an. Die Frage nach dem Erfolgsrezept der Hoisbütteler beantwortet Ines Jückstock kurz und bündig: „Kontinuierliche, ehrenamtliche Arbeit auf einer relativ breiten Basis“, sagt sie und fügt lächelnd hinzu: „Meine Schwester und ich bauen keinen übertriebenen Leistungsdruck auf, der Spaß soll im Vordergrund stehen.“

Voltigieren soll es seit der Antike geben. Felszeichnungen nordgermanischer Stämme in Südskandinavien oder Grabgemälde der Etrusker im nördlichen Mittelitalien liefern eindeutige Hinweise, dass bereits zu damaligen Zeiten Menschen akrobatische Übungen auf einem an der Longe im Kreis galoppierenden Pferd vollführten.

Bei den Olympischen Spielen 1920 in Antwerpen gehörte es zum ersten und bisher einzigen Mal zum Programm, danach entwickelte es sich zum Kinder- und Jugendsport weiter.