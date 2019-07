Tremsbüttelerin Louisa Moritz will zur Europameisterschaft

Louisa Moritz (16), hier am Lütjensee, lebt im Internat der Eliteschule des Sports in Hamburg.

Tremsbüttel.. Louisa Moritz steht kurz vor der größten Herausforderung ihrer noch jungen Basketball-Laufbahn. Mit guten Leistungen in dieser Woche am Olympiastützpunkt in Kienbaum (Brandenburg) will sich die 16 Jahre alte Tremsbüttelerin ein weiteres Mal für die U16-Europameisterschaften empfehlen. Die Titelkämpfe werden vom 22. bis 30. August in Skopje ausgetragen. Das deutsche Team trifft in der Hauptstadt Mazedoniens in der Vorrunde auf Frankreich, Dänemark und Litauen. Bis Jugendbundestrainer Stefan Mienack jedoch die Namen der zwölf Spielerinnen bekannt gibt, die er nach Skopje mitnimmt, unterzieht er jede einzelne noch einmal einem Härtetest.