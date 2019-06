Fussball Tremsbüttel: Trainer Schier will sechs Monate pausieren

Marco Schier blickt als Trainer in eine ungewisse Zukunft. Aber dass er irgendwann wieder eine Mannschaft übernimmt, könne schon sein.

In der Winterpause kündigte Schier seinen Rückzug vom VfL Tremsbüttel an. Nun will er erstmal abschalten und Spiele anschauen.