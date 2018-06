Oldesloer startet bei 24-Stunden-Lauf

Bad Oldesloe. Torben Kusewehr steht ein großer Kampf bevor - gegen die Uhr und den inneren Schweinehund gleichermaßen. Von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr am darauffolgenden Tag wird der 27-Jährige vom Spiridon-Club Bad Oldesloe tagsüber seine Runden auf den immer gleichen zwei Kilometern drehen. Nachts ist er ausschließlich auf der Tartanbahn des Schenefelder Stadions Achter de Weiden unterwegs. Sicher ist: Irgendwann übermannt den Langstreckenspezialisten die Müdigkeit, der Schmerz in den Muskeln wird unerbittlich.

Beim 24-Stunden-Lauf von Blau-Weiß Schenefeld am morgigen Sonnabend, 30. Juni, ist Durchhalten das erklärte Ziel der Teilnehmer. Pausen zum Ausruhen, Essen oder Schlafen sind erlaubt. Die Uhr tickt aber gnadenlos weiter. Am Ende gewinnt, wer die meisten Kilometer geschafft hat.

Was aber bringt den Verwaltungsbeamten aus Bad Oldesloe dazu, sich derartigen Strapazen auszusetzen? Kusewehr lächelt und sagt: „Mich reizt, neue Herausforderungen anzunehmen und meine Grenzen auszuloten.“ Bedenken, dass der 27-Jährige sich zu viel zumutet, sind unbegründet. „Die geplanten Pausen werde ich einhalten, die 100-Kilometer-Marke will ich aber auf jeden Fall knacken“, sagt er. Was den 27-Jährigen zusätzlich motiviert: Mutter Claudia startet auch in Schenefeld. Sie nimmt mit sieben Teamkollegen am Staffelwettbewerb teil.

Ambitionierte Freizeitsportler zahlen häufig einen hohen Preis

Fitness und eine entsprechende Gesundheit sind dem dunkelblonden Stormarner wichtig. „Ein guter Läufer zu sein bedeutet nicht zwangsläufig, körperlich fit im Sinn von ganzheitlich gesund zu sein“, sagt der Ausdauerathlet. Kusewehr rät, auf die Signale des Körpers zu hören. „Laufen ist nur ein Tool für die Gesundheit“, sagt er. „Eintöniges und übertriebenes Training kann sich später bitter rächen. Genug ambitionierte Freizeitsportler zahlen mit Knie-, Hüft- oder Rückenproblemen später einen hohen Preis dafür.“

Bis sein neues Rennrad fertig ist, verbringt Kusewehr mehrere Stunden in der Woche auf dem Ergometer. „Radfahren und Kraftsport sind jedenfalls hervorragende Ergänzungen zum Laufsport“, sagt er. Kusewehr gibt zu: „Ein 24-Stunden-Lauf ist für die Gesundheit alles andere als gut. Ein Wettkampf darf aber wehtun, sofern das regelmäßige Training ausgewogen und ausgeglichen ist.“

Zum Thema Gesundheit zählt die entsprechende Ernährung. Kusewehr lebt nach dem Paleo-Prinzip – der Ernährungsform der Menschen in der Steinzeit. „Vor 10.000 Jahren kannte der Mensch weder Ackerbau noch Viehzucht. Ich verzichte auf Getreide und Milchprodukte“, sagt der 27-Jährige. „Allerdings gilt für mich die 80/20-Prozent-Regel: zu 80 Prozent ernähre ich mich sauber, zu 20 Prozent gönne ich mir auch Mal etwas. Nicht der Zuckerriegel allein ist ungesund, sondern die Abhängigkeit davon.“

Vor rund vier Jahren erst, nachdem er aus beruflichen Gründen von Elmshorn nach Bad Oldesloe gezogen war, stieg Kusewehr intensiv in den Laufsport ein,. „Ich hatte mich spontan für einen Halbmarathon-Wettbewerb in Lübeck angemeldet“, erzählt der 27-Jährige, „seitdem bin ich vom Lauffieber förmlich infiziert.“

Die Gemeinschaft im Laufsport fördert soziale Kompetenz

In der Kreisstadt leitet der Oldesloer beim Spiridon-Club seit knapp zwei Jahren eine Gruppe Kinder und Jugendlicher. Seit Februar vergangenen Jahres ist er zudem 2. Vorsitzenden des Lauf-Clubs. Die Jugendarbeit zahlt sich aus: Mit acht jungen Talenten startet der Spiridon-Club am heutigen Freitag beim 1. Läuferabend des VfL Oldesloe.

Kusewehr achtet bei den Übungseinheiten akribisch darauf, dass bei den Kindern der Spaß und weniger der Leistungsgedanke im Vordergrund steht. „Das Training muss interessant bleiben. Schnellkraft, Koordination und Ausdauer lassen sich am Anfang genauso gut spielerisch fördern“, sagt der Ausdauerathlet und fügt hinzu: „Auch wenn der Laufsport eher als Einzeldisziplin gilt, wird die soziale Kompetenz der Kinder während der gemeinsamen Trainingseinheiten oder Fahrten zu kleineren Wettkämpfen enorm gefördert.“

Ambitionierten Freizeitsport – so bezeichnet Kusewehr seine Leiden-schaft – hält er durchaus für eine Art Sucht. „Entscheidend ist der richtige Umgang damit“, sagt der Verwaltungsbeamte. „Ein Sportler muss erkennen, wann seine Leidenschaft zur körperlichen Belastung wird und zu welchem Zeitpunkt er auf die Signale seines Körpers hören sollte. Sobald ihm das gelingt, hat er schon viel gewonnen.“

