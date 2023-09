Beim Abbiegen Tödlicher Unfall: Hamburger Motorradfahrer stirbt in Reinbek

Reinbek. Bei einem schweren Unfall in Reinbek ist am Donnerstag ein 36 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte ein Autofahrer den Hamburger beim Abbiegen übersehen. Zu der tödlichen Kollision kam es gegen 10.15 Uhr an der Kreuzung Haidkrugchaussee/Möllner Landstraße im Stadtteil Neuschönningstedt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei der Fahrer eines Audi, ein 42-Jähriger aus Hamburg, aus Barsbüttel kommend die Stemwarder Straße in Richtung Möllner Landstraße gefahren, so eine Sprecherin der Polizei. Dort habe der Hamburger nach links in Richtung Büchsenschinken abbiegen wollen, dabei jedoch das entgegenkommende Motorrad übersehen.

Der Audi kollidierte mit der Ducati des 36-Jährigen, dieser wurde schwer verletzt. Ersthelfer versuchten, den Hamburger zu reanimieren. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen, konnte dem Verunglückten aber nicht mehr helfen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt.

Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die Kreuzung zeitweise voll gesperrt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Sachverständiger hinzugezogen. Außerdem sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt das Revier in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727 70 70 entgegen.