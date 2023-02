Wohnungsmarkt Kampf um Wohnraum in Reinbek wird härter

In der idyllischen Gartensiedlung Großer Scharnhorst mit den typischen hohen Hecken gibt es große Gärten. Die Politik möchte sie erhalten.

Trotz Not am Wohnungsmarkt wird die Nachverdichtung erschwert, etwa in der Stemwarder Siedlung und Gartensiedlung Scharnhorst.