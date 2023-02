In Neuschönningstedt erklingt spanische Musik des Mittelalters

Reinbek. Das Duo Sabine Loredo Silva und Ulf Dressler hat sich auf die Musik des Mittelalters und der Renaissance aus Spanien spezialisiert. Die Sängerin und der Lautenspieler geben am Sonnabend, 25. Februar, ein Konzert der Gethsemane-Kirche im Reinbeker Ortsteil Neuschönningstedt.

Dabei lassen die Musiker Lieder der Sepharden – spanische Juden, die 1492 aus Spanien vertrieben wurden und ihre Kultur und Sprache bis heute bewahrt haben – erklingen sowie Cantigas und Musik der spanischen Renaissance. Den musikalischen Teil des Programms ergänzen die Künstler mit Texten und Gedichten.

Duo nutzt historische Liederbücher als Quelle

Für die Zusammenstellung des Programms greift das Duo unter anderem auf zwei der größten Sammlungen mittelalterlichen Liedgutes zurück: den „Cantigas de Santa Maria“ aus dem 13. Jahrhundert und dem „Llibre de Vermell“ aus dem 14. Jahrhundert.

Eine andere Quelle, aus der das Duo für sein Schaffen schöpft, sind die „Cancioneros“ genannten Liederbücher mit Kompositionen spanischer Musiker der Renaissance. Das bedeutendste dieser Bücher ist „Cancionero Musical de Palacio“ aus der Bibliothek des Königspalastes in Madrid. Sein Entstehungsdatum wird auf die Zeit zwischen 1505 und 1520 datiert.

Vorgeschmack gibt es auf dem YouTube-Kanal

Mezzosopranistin Sabine Loredo Silva stammt aus Berlin und konzertiert in ganz Deutschland. Schwerpunkt ihrer künstlerischen Arbeit ist neben der spanischen Musik des frühen Mittelalters und der Renaissance die des italienischen Frühbarocks in Begleitung von historischen Harfen- und Lauteninstrumenten.

An dieser Stelle kommt Ulf Dressler ins Spiel. Sein künstlerischer Schwerpunkt ist das Generalbass-Spiel. Der Instrumentalist hat sein Lautenstudium an der Musikhochschule Hamburg absolviert und diverse Meisterkurse besucht. Er ist als Lautenist an der Musikschule Kiel tätig und wirkt darüber hinaus in einigen Ensembles mit. Außerdem arbeitet er als Lauten-Korrepetitor in einer Meisterklasse im Forum Artium in Georgsmarienhütte. Wer im Vorfeld genauer wissen will, was ihn bei dem Konzert erwartet, bekommt auf dem YouTube-Kanal von Sabine Loredo Silva einen Einblick in diese besondere Art der Musik.

Beginn des Konzerts in der Gethsemane-Kirche (Kirchenstieg 1) ist 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.