Polizei Reinbek: Transporter verliert Rohre – Rettungswagen beschädigt

Reinbek. Umherfliegende Kunststoffrohre haben in Reinbek einen Rettungswagen beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein offener Pritschenwagen die rund drei Meter langen Teilstücke geladen, als sich diese lösten und gegen die Windschutzscheibe des entgegenkommenden Krankenwagens schlugen. Durch den Aufprall riss die Scheibe ein.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Mittwoch, 1. Februar, gegen 18.40 Uhr, auf der Schönningstedter Straße in Höhe Alter Kamp. Der Transporter sei in Richtung Schönningstedt unterwegs gewesen, der Rettungswagen in Richtung Stadtzentrum. Der Fahrer des Pritschenwagens bemerkte offenbar nicht, dass er Fracht verloren hatte, und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls sowie den Besitzer der Kunststoffrohre. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 040/727 70 70 bei den Beamten zu melden.