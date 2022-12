Geldregen für Vereine und Verbände in der Region

Viele glückliche Gesichter gab es am Dienstag bei der Spendenübergabe der Haspa im Schloss Reinbek. 18 Schecks wurden an Vereine und Institutionen der Region verteilt.

Reinbek. Jedes Jahr schüttet dieHamburger Sparkasse (HASPA) die Gewinne aus dem Lotteriesparen an regionale Vereine und Organisationen aus. 42.000 Euro kamen in diesem Jahr zusammen. Die wurden jetzt an 18 gemeinnützige Institutionen aus Reinbek, Wentorf und Glinde verteilt. Beim Lotteriesparen kauft der Kunde ein Los für fünf Euro. Vier Euro davon werden gespart und am Ende eines Sparjahres wieder ausgezahlt. Zudem werden mit jedem Los soziale Projekte in Hamburg und dem Umland unterstützt. Vereine und Organisationen können sich auf eine Unterstützung für ihr Projekt bewerben.

Die HASPA-Mitarbeiter prüfen anhand klarer Vorgaben, wer eine Finanzspritze zwischen 800 und 5000 Euro erhält. In diesem Jahr zählten zu den Empfängern Sportvereine, Feuerwehren, Kultureinrichtungen sowie Initiativen, die sich für Kinder, Senioren und Menschen mit Einschränkungen einsetzt sowie ein Verein, der sich für ein gemeinsames Europa engagiert. Mitarbeiter der Filialen Glinde, Reinbek und Wentorf übergaben jetzt die symbolischen Schecks an die freudigen Empfänger im Schloss Reinbek. „Wir freuen uns jedes Jahr darüber, dass wir die Vereine unterstützen können“, so Jan Tiessen, Filialdirektor der Haspa in Reinbek.

Neuer Pavillon soll Senioren im Stift vor Sommerhitze schützen

In Reinbek zählt das gemeinnützige Dienstleistungsunternehmen stadt.mission.mensch gGmbH, zu dem das Bismarck Seniorenstift gehört, zu den Auserwählten. Das Geld ist für einen großen Pavillon für die Sommerzeit. Der Unterstand soll bei Festen die Senioren sowohl vor Regen als auch starker Hitze schützen. „Im Sommer gibt es bei uns unter anderem oft Gartenkonzerte. Es ist schön zu wissen, dass die älteren Menschen dort dann mit Schutz vor der Witterung zuhören können“, sagt Julia Gusovius, Referentin für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung. Sie freut sich über 4000 Euro für den Bau des Pavillons aus Holz.

5000 Euro bekommt der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) Kreisverband Stormarn e.V.. „Wir möchten damit ein Lastenfahrrad anschaffen“, sagt Brigitte Mattigkeit, Ortsvorsitzende des ADFC in Glinde. Beim Stadtradeln hatte der Hausmeister der Stadt sein Auto an die Seite gestellt und seine Arbeitswege mit dem Fahrrad erledigt. Das gefiel ihm so sehr, dass er das nun dauerhaft tun möchte. Um sein Material zu transportieren, bietet sich eine Lastenfahrrad an. „Wir planen, dieses auch den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen“, so Mattigkeit. Dafür suchen sie noch nach eine Ausleihstelle.

SC Wentorf baut modernen Schießstand für Fünfkämpfer

Der SC (Sportclub) Wentorf geht mit 3100 Euro nach Hause. „Wir möchten damit unseren Laser-Run-Stand erweitern“, so der Vorsitzende Herbert Ahlers. Im SC Wentorf können Sportler den modernen Fünfkampf betreiben. Neben Schwimmen, Fechten, Reiten und Laufen gehört auch Schießen dazu. Geschossen wird mit einer Laser-Pistole.

Aber auch die Nachhaltigkeit ist ein Thema des Nachmittags. Die Elterninitiative Pusteblume in Glinde erhält 1000 Euro. „Das ist der Rest, der uns noch für unseren Bauwagen fehlt, den wir anschaffen wollen“, so Kathleen Ettrich, die für die Initiative das Geld im Empfang nahm. Das Besondere an dem Projekt ist, dass die Kinder in dem Bauwagen lernen sollen, Spielzeug zu reparieren. Voraussichtlich 2023 will die Initiative damit starten und stellt damit das Thema Nachhaltigkeit auf ihre Prioritätenliste. Die Wentorfer Bühne bekam 1800 Euro für die Anschaffung einer Tontechnik, der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr 4000 Euro für ein mobiles Smartboard zur Ausbildung in der Jugendfeuerwehr.