Kriminalität: Mann mit Messer raubt Spielcasino in Reinbek aus

Vorfall ereignete sich am Mittwochabend am Grenzweg. Der Täter bedrohte Gast sowie Mitarbeiterin, entkam mit 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Reinbek ermittelt in dem Fall (Symbolbild).

Reinbek. Es war bereits dunkel, als der Kriminelle am Mittwoch das Spielcasino am Grenzweg im Reinbeker Stadtteil Neuschönningstedt betrat. Der Mann hatte ein Küchenmesser dabei, bedrohte damit einen Gast sowie eine Mitarbeiterin. Er verlangte Bargeld und machte Beute – 500 Euro. Nach dem Raub entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen haben gegenüber der Polizei eine Personenbeschreibung gemacht. Demnach ist der Räuber circa 1,80 Meter groß und dünn. Sein Alter wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Er war mit einem grauen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Reinbek ermittelt in dem Fall und sucht weitere Zeugen. Sie fragt: Wer hat am 9. November zwischen 22.30 und 22.45 Uhr im Bereich des Grenzwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nehmen die Ordnungshüter unter der Telefonnummer 040/72 77 07-0 entgegen.