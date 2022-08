Polizei Reinbek: 43-Jähriger bei Unfall auf Kreuzung verletzt

An der Kreuzung der K 80 mit der Hamburger Straße in Reinbek kollidierte am Mittwochnachmittag ein Kleintransporter mit einem SUV.

Reinbek. Ein Unfall hat am Mittwochnachmittag für Verkehrschaos an der Kreuzung Hamburger Straße/Glinder Weg (K 80) in Reinbek gesorgt. Gegen 17.45 Uhr war dort ein Kleinkastentransporter der Marke Ford frontal in die rechte Seite eines Mercedes-SUV gefahren. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 43 Jahre alte Fahrer des Transporters kam verletzt in ein Krankenhaus. Die 40 Jahre alte Fahrerin des Mercedes blieb unverletzt. Die Feuerwehr war im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen. Für die Aufräumarbeiten wurden die Kreuzung vorübergehend gesperrt, was in dem Bereich für Stau sorgte.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei war der 43-Jährige mit seinem Transporter auf der Hamburger Straße in Richtung Reinbek unterwegs, während die 40-Jährige mit ihrem Mercedes auf dem Glinder Weg aus Richtung der Autobahn 24 kommend auf die Kreuzung fuhr. Beide Beteiligten geben an, die Ampel haben ihnen grün angezeigt. Die Polizei in Reinbek ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können. Hinweise an Telefon 040/727 70 70.