Reinbek: 81-Jährige schlägt Handtaschendiebin in die Flucht

Reinbek. Die Polizei ermittelt nach einem versuchten Handtaschenraub in Reinbek. Nach Angaben der Beamten war eine 81-Jährige am Mittwochmorgen, 3. August, vor dem Edeka-Markt an der Straße Am Ladenzentrum unterwegs, als gegen 8.35 Uhr eine unbekannte Frau auf die Seniorin zukam und versuchte, ihr die Tasche aus der Hand zu reißen. Die alte Dame setzte sich laut Polizei jedoch beherzt zur Wehr und konnte ihre Handtasche festhalten, bis die Täterin letztlich aufgab und in Richtung Holländerbrücke flüchtete. Während der Tat soll die Unbekannte in Begleitung eier weiteren Frau gewesen sein, die sich im Hintergrund gehalten habe.

Nun sucht die Polizei Zeugen. Beide Frauen werden als etwa 20 bis 25 Jahre alt mit westeuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Die Täterin sei etwa 1,65 Meter groß und von schlanker Statur gewesen. Sie sei mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover, der sehr weit ins Gesicht gezogen wurde, bekleidet gewesen. Zudem habe sie eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung getragen.

Die Kriminalpolizei hofft auf weitere Hinweise zu den beiden Frauen

Die andere Frau wird als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Sie habe schulterlanges, braunes Haar und habe ein graues Shirt getragen. Die Kriminalpolizei in Reinbek hofft, dass jemand weitere Angaben zu den beiden Frauen machen kann oder die Tat beobachtet hat. Hinweise nehmen die Beamten per Telefon unter 040/727 70 70 entgegen.