Reinbek: Linienbus rammt parkenden Pkw – Polizei sucht Besitzer

Das Fahrzeug stand am Rand der Sophienstraße in Reinbek. Busfahrer bemerkt den Zusammenstoß zunächst nicht. Beamte bitten um Hinweise.

Reinbek. Die Polizei in Reinbek sucht den Besitzer eines Autos, das am Montagnachmittag, 1. August, durch einen vorbeifahrenden Linienbus beschädigt wurde. Nach Angaben der Beamten war der 55 Jahre alte Busfahrer gegen 15.05 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Sophienstraße unterwegs, als er einen am Straßenrand geparkten Pkw streifte. Zunächst habe der Busfahrer den Zusammenstoß nicht bemerkt. Erst später sei er durch einen aussteigenden Fahrgast auf den Unfall aufmerksam gemacht worden. Daraufhin habe der 55-Jährige auch Beschädigungen an dem Bus festgestellt.

Kurz darauf meldete sich laut Polizei eine weitere Zeugin auf dem Revier, die den Zusammenstoß beobachtet hatte. Bei dem angefahrenen Auto soll es sich um einen blauen Pkw handeln, der mutmaßlich Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite aufweise. Da die Beamten bislang keine weiteren Hinweise auf den beschädigten Wagen oder seinen Besitzer haben, werden weitere Zeugen und insbesondere der Fahrzeugeigentümer gebeten, sich unter Telefon 040/727 70 70 bei der Polizei in Reinbek zu melden.