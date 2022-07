Philipp Hertz, Geschäftsführer von Hertz Flavors in Reinbek, stellt das Neubau-Projekt des Unternehmens vor: Hinter ihm werden die neue Produktion samt Lager und ein neues Verwaltungsgebäude (rechts) gebaut.

Rund 50 Millionen Euro investiert das Unternehmen in den Neubau am Wirtschaftsstandort Reinbek. Was dem Geschäftsführer wichtig ist.