Krankenhaus Reinbek: Technische Panne sorgt für Schlagzeilen

Reinbek. Eine technische Panne in der Nacht zum Montag am Reinbeker Krankenhaus St.-Adolf-Stift hat jetzt für Schlagzeilen gesorgt: Nachts trat ein Defekt auf dem Server auf, auf dem das Krankenhausinformationssystem liegt. Darauf hätte das System automatisch auf den zweiten Server umschalten müssen. Da dies nicht geklappt hatte, sei vorsorglich das Morgenprogramm im OP verschoben worden, berichtet Andrea Schulz-Colberg, Sprecherin des Reinbeker Krankenhauses. Denn auf dem Krankenhausinformationssystem iMed liegen sämtliche für eine Operation erforderliche Patientendaten. Um 11 Uhr habe die IT des St.-Adolf-Stiftes mithilfe eines Dienstleisters der Telekom alles wieder im Griff gehabt, alles laufe seitdem wie gewohnt.

Im St.-Adolf-Stift wurden Operationen verschoben

Auch vorher habe es keine großen Probleme gegeben. Die ersten Eingriffe in den zehn OP-Sälen seien nach hinten verschoben und – bis auf drei planbare Operationen – noch am selben Tag nachgeholt worden. Die drei übrigen Patienten werden noch im Laufe dieser Woche operiert. In der Regel laufen in dem Reinbeker Krankenhaus 40 Operationen pro Tag, im Jahr 2021 wurden mehr als 10.000 Patienten operiert.

Von einem Hackerangriff, wie er von einigen Medien ins Spiel gebracht wird, könne keine Rede sein, betont Andrea Schulz-Colberg. „Der hätte uns sicher länger als nur einige Stunden in Atem gehalten.“ Die Ursache der Panne war eine defekte Hardware des ersten Servers. Sie soll am heutigen Donnerstag ersetzt werden, sodass wieder auf den regulären Server umgeschaltet werden kann. Auf die Medikamentengabe hätte der technische Defekt keinen Einfluss gehabt. Denn diese werden bereits im Spätdienst für den nächsten Tag für jeden Patienten vorbereitet.