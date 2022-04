Zu wenig Freiwillige bei der Landtagswahl: Wentorf verpflichtet Wahlhelfer

Am 8. Mai 2022 wird ein neuer Landtag in Schleswig-Holstein gewählt. Dafür sucht die Gemeinde Wentorf noch dringend Wahlhelfer.

Wentorf. Es liegt womöglich am Datum im schönen Monat Mai. Anders kann es sich Wentorfs Ordnungsamtsleiter Sascha Kröger nicht erklären, dass es diesmal so schwer ist, genügend Wahlhelfer zusammenzubekommen. Die aber sind für einen reibungslosen Ablauf der Landtagswahl am 8. Mai unerlässlich. Deshalb hat die Gemeinde nun begonnen, Wahlhelfer zu verpflichten.

Landtagswahl: Ablehnen der Verpflichtung kaum möglich

Per Zufallsprinzip bekommen Wentorfer ab 16 Jahren Post aus dem Rathaus und werden als ehrenamtliche Wahlhelfer ernannt. „Ablehnen ist schwer und muss gut begründet sein“, sagt Kröger, der auch lieber auf Freiwillige setzt. Vorkenntnisse sind keine notwendig. Ein einmaliger Einsatz verpflichtet zu nichts. Je nach Aufgabe gibt es für die Helfer ein Erfrischungsgeld zwischen 30 und 50 Euro. Interessierte melden sich zeitnah im Rathaus 040/72 00 12 29 (per Mail: wahlen@wentorf.de).