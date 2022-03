Der Musiker Art Garfunkel jr., Sohn von Art Garfunkel Senior, der als Sänger des des Duos Simon & Garfunkel berühmt wurde, steht anläßlich der Veröffentlichung seines Albums "Wie Du - Hommage an meinen Vater" in den Hansa-Studios. Er interpretiert die Welthits seines Vaters mit bekannten Sängern und Art Garfunkel senior auf deutsch. Veröffentlichung ist am 22.10.2021.