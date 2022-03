Geparktes Auto gerammt – Seat kippt auf die Seite

Ein Seat-Fahrer hat beim Einbiegen in eine Straße einen Kleinwagen am Straßenrand gerammt. Was die Zeitumstellung damit zu tun hat.

Reinbek. Beim Einbiegen aus dem Prahlsdorfer Weg in die Schönningstedter Straße in Reinbek hat sich ein Autofahrer am Sonntagmorgen gehörig vertan. Sein Seat-Kombi rammte einen am Straßenrand geparkte Hyundai und kippte auf die Fahrerseite.

Mann baut Unfall in Reinbek, als er die Uhr im Auto umstellt

Der Mann am Steuer blieb unverletzt. Nach Informationen dieser Zeitung soll er abgelenkt gewesen sein, weil er die Uhr in seinem Auto auf Sommerzeit gestellt hat.