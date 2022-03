Zweiter Weltkrieg Todesflug von Oststeinbek: Wrackteile kommen in die Kirche

Pastor Thorsten Kelm (v. l.) sowie die Hobby-Historiker Karlheinz Schmidt und Julián Péter mit der Zielvorrichtung in der Oststeinbeker Kirche.

Auch eine Gedenktafel soll an die Opfer des Absturzes eines US-Bombers 1944 in Oststeinbek erinnern. Was damals geschah.