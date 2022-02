Erzählerin entführt Zuhörer in die Welt von Wind und Wogen

Wentorferin will Publikum mit Geschichten berühren, stärken und Auszeit vom Alltag ermöglichen. Auftritte in Reinbek und Bergedorf.

Reinbek. Die Wentorfer Erzählerin Roswitha Menke gestaltet einen Geschichtenabend unter dem Titel „Wer den Wind sieht“ am Donnerstag, 10. März, um 19 Uhr im The Vintage (Am Rosenplatz 8) in Reinbek. Mit ihren Zuhörern taucht sie ein in die Welt der wilden Wogen, wuchtigen Wellen und wirbelnden Winde.

Aktuelle Situation erzeugt Angst

Roswitha Menke sagt über ihr neues Programm: „Wir erleben in jeder Hinsicht stürmische Zeiten. Märchen helfen, sich unserer Angst, aber auch unseres Mutes und unserer Kraft bewusst zu werden.“ Die Geschichten habe sie ausgesucht, lange bevor es tatsächlich derart stürmisch geworden sei. Denn zu dem Zeitpunkt war noch nicht abzusehen, wie gut sie zur aktuellen politischen Situation passen würden, die bei vielen Menschen Ängste erzeugt.

In den mitreißenden Erzählungen erleben die Zuhörer mit, wie der launische Wind auf See mal Trost und mal Unheil bringt – für einen trinkfesten Christen, eine trauernde Mutter, einen Seemann auf der Flucht, eine hungrige Seniorin, einen Kapitän mit Kopfweh und einen verliebten Jungen ohne Ring.

Geschichten sollen Mut machen

Die Zuhörer können für zwei Stunden eine Auszeit vom Alltag nehmen, mitlachen, mitfühlen und mitweinen. Und sich nach einem unterhaltsamen und erfüllten Abend von neuem Mut beseelt auf den Nachhauseweg machen.

Der Eintritt beträgt 15 Euro, Reservierungen erfolgen per E-Mail an r.menke@roswithamenke.de oder unter Tel. 0172/211 94 82 oder per WhatsApp. Auch für einen weiteren Erzählabend am Freitag, 1. April, um 19 Uhr im SerrahnEins (Serrahnstraße 1) in Bergedorf können bereits Plätze gebucht werden.