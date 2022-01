Foto: Take Four

Stimmlich eine Einheit und in Sachen Humor auf einer Wellenlänge: Georg Feige (v. l.), Thomas Schröder, Patrick Scharnewski und Jörn Wengler.

Take Four ist mehrfacher Sieger des deutschen Barbershop-Wettbewerbs. Auftritt in Reinbek bietet Mix aus Musik und Entertainment.