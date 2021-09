Unbekannte sind mitten in der Nacht in das städtische Gebäude eingedrungen. Sie nahmen mehrere Werkzeuge mit.

Die Polizei sucht Zeugen: Unbekannte sind beim Bauhof in Barsbüttel eingebrochen (Symbolfoto).

Polizei Einbruch beim Bauhof in Barsbüttel - Zeugen gesucht

Barsbüttel. Die Kriminalpolizei Reinbek beschäftigt ein neuer Fall: Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 22. September, gegen 1.25 Uhr in ein Gebäude des Bauhofs der Gemeinde Barsbüttel am Hanskampring eingebrochen. Nun werden Zeugen gesucht.

Polizei: Nach Einbruch beim Bauhof werden Zeugen gesucht

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gelangten die Täter durch eine gewaltsam geöffnete Tür in das Gebäude. Sie entwendeten Werkzeug. In welchem Wert, ist noch unklar. Fest steht hingegen, dass die Diebe mit einem Fahrzeug über den Sandweg der Verlängerung der Straße Kiebitzhörn an das Gelände des Bauhofs gefahren sind. Laut der Polizei belegen das Reifenspuren.

Wer hat in dieser Nacht im Bereich Kiebitzhörn/ Sandweg/ Hanskampring verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise an die Kripo Reinbek unter Telefon 040/ 727 7070.

