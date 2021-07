Kriminalität Wieder Auto in Flammen: Serienbrandstifter in Reinbek?

Die Front des roten Mazda steht lichterloh in Flammen. Die Ehrenamtlichen der Feuerwehr in Reinbek können das Auto schnell mit Wasser löschen. Nach einer Stunde ist der Einsatz für die Feuerwehr beendet und die Kripo kann die Ermittlungsarbeit aufnehmen.

Zwei Autobrände innerhalb kurzer Zeit in Reinbek. Böse Erinnerungen an eine Serie von Brandstiftungen in Schwarzenbek werden wach.