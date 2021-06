Das Kerngebiet für das Quartierskonzeptes ist durch die grüne Strichellinie begrenzt. Es umfasst die Gebäude um die Danziger Straße im Nordosten. Dort liegt die potenzielle Wärmedichte im Schwarz markierten Bereich bei mehr als 500 Megawattstunden pro Jahr. Östlich davon sind gemeindliche Liegenschaften wie die Schulen und die Feuerwache am Wohltorfer Weg und am Fritz-Specht-Weg in Blau eingezeichnet.