Critical Mass Reinbek Fahrraddemo scheitert an kritischer Masse

Die Critical-Mass-Fahrt in Reinbek löste sich jäh auf, nachdem die Polizei auf dem Plan stand.

Geplante Critical-Mass-Fahrt in Reinbek scheitert am Freitag, 30. April, an zu geringer Beteiligung. Polizei löste die Demo auf.