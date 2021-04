Prügelei in Reinbek - Polizei sucht Zeugen

Reinbek. Die Polizei in Reinbek beschäftigt ein neuer Fall: Bereits am Mittwoch, 14. April, kam es gegen 19.15 Uhr an der Straße Auf dem Großen Ruhm zu einer schweren Körperverletzung. Ein 44 Jahre alter Mann wurde bei einer Prügelei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Da es unterschiedliche Aussagen zum Vorfall gibt, sucht die Polizei nun öffentlich nach Zeugen, die wichtige Beobachtungen gemacht haben könnten.

Nach Prügelei in Reinbek sucht die Polizei Zeugen

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatten sich am besagten Abend ein 44 Jahre alter Mann und zwei Brüder (17 und 18 Jahre alt) an der Straße getroffen. Plötzlich kam es zu einer Rangelei, bei der der 44-Jährige Reinbeker zu Boden ging. Ein Autofahrer sah den Mann am Boden liegen, hielt an und half dem Verletzten.

Bevor die Polizei eintraf, verschwand der Autofahrer wieder. Nun sucht die Polizei nach diesem Helfer. Der Grund: Es ist unklar, wer die Prügelei angefangen hat und wer wie auf wen eingeschlagen hat. Die Brüder behaupten der 44-Jährige habe sie zuerst angegriffen, dieser behauptet jedoch das Gegenteil. Möglicherweise kann der Autofahrer zur Aufklärung des Falls beitragen.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugen und der unbekannte Helfer werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727 7070 zu melden.