ARCHIV - 01.07.2015, Bayern, Nürnberg: Eine Krankenpflegerin reicht einem Patienten in der Onkologie in einem Klinikum ein Glas Wasser. (zu dpa "Barmer: Altenpflegerinnen am häufigsten an Covid-19 erkrankt") Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++