Sanierungspläne Buhck investiert Millionen in ehemaliges Rowohlt-Gebäude

Die Holdinggesellschaft der Firma Buhck zieht voraussichtlich im Sommer 2022 in das sanierte und aufgestockte Gebäude am Völckers Park 11 ein.

Die Perle am Völckers Park in Reinbek wird über ein Jahr umfänglich saniert und aufgestockt. Baustart noch in diesem Sommer.