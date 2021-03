Die Feuerwehr Glinde und die Feuerwehr Reinbek mussten am Wochenende zu einem Einsatz ausrücken. Sie löschten jeweils ein Feuer in der Küche.

Am Sonntagmorgen brannte in einem Reihenhaus in Reinbek eine Pfanne. Samstagabend gab es ein Feuer in Glinde.