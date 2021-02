Mario Schaper, Wilfried Völter und Michael Gadow (v. l.) von der Interessengemeinschaft pro Bushaltestelle Landhausplatz sehen sich bestätigt: Durch die Baustelle an der Durchfahrt An der Wildkoppel fahren die Busse jetzt vom Bahnhof direkt in die Innenstadt. Ihre Straße bleibt frei vom Busverkehr.