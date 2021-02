Altersarmut FDP will mehr bezahlbaren Wohnraum in Reinbek schaffen

In Reinbek sind kaum noch Wohnungen mit einer Nettokaltmiete unter zehn Euro pro Quadratmeter zu bekommen (Symbolbild).

Appell an den Kreis Stormarn, die Leistungen bei Arbeitslosengeld und Sozialgeld an die Mieten in Hamburgs Speckgürtel anzupassen.