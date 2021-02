Pflegeausbildung St.-Adolf-Stift: Die Schulleiterinnen Christa Knigge (li.) und Jutta Lingelbach (re.) hoffen gemeinsam mit der künftigen Klassenlehrerin Kira Plöhn, dass der neue Kursus, der am 1. März in der Pflegeschule am Krankenhaus Reinbek startet, im Präsenzunterricht stattfinden kann.