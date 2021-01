Nach Corona-Ausbruch: Pfleger in Reinbek rufen um Hilfe

Im Seniorenheim Kursana Villa in Reinbek gibt es einen Coronaausbruch: 23 Bewohner und auch Mitarbeiter sind infiziert

Reinbek. Der Hilferuf einer Mitarbeiterin auf Facebook klingt dramatisch: "Wir, das heißt die Kursana Villa in Reinbek, brauchen eure Hilfe. Wir brauchen jede Hand. Ich müsst nicht unbedingt eine pflegerische Ausbildung haben. Aber wir würden uns schon sehr darüber freuen, wenn wir Unterstützung im Service bekommen und uns dann nur um die Bewohner kümmern könnten."

Maren Brickwedel, Direktorin des Seniorenheims am Rosenplatz, hat den Hilferuf selbst erst entdeckt, nachdem daraufhin Bewerber bei ihr anriefen. "Das war zwar nicht abgesprochen, aber ich bin dankbar dafür", sagt sie. "Der Corona-Ausbruch stellt uns jeden Tag aufs Neue vor logistische Herausforderungen, die wir meistern."

Die Anzahl der mit Covid-19 infizierten Bewohner im Seniorenheim Kursana Villa ist auf 23 gestiegen. Drei Bewohner sind im Krankenhaus. Es gibt auch infizierte Pfleger. Andere müssten in Quarantäne oder in ihrer Kohorte zu Hause bleiben, wollten aber dennoch helfen. Die Direktorin hat jetzt drei geringfügig Beschäftigte für die Hol- und Bringedienste der Bewohner, die auf ihren Zimmern isoliert werden, neu eingestellt. Sie hofft, ihr Team so zu entlasten.

"Ich habe so viele impfwillige Mitarbeiter", berichtet Maren Brickwedel. "Seit 27. Dezember bemühen wir uns darum, dass der Impfbus zu uns kommt. Aber wir bekommen keine Informationen von der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holsteins dazu."

