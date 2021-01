Die Kirchengemeinden wollen helfen, wo sie können

Die Glinder Kirche St. Johannes hilft mit Gutscheinen. Die Suppenküche und der Tisch in Reinbek bieten Lebensmittel außer Haus an.

Glinde/Reinbek. Die Zahl der Menschen in Kurzarbeit oder derer, die insolvent sind, nimmt während des Lockdowns zu. Die Glinder Tafel aber, die sonst jede Woche etwa 100 bedürftige Kunden versorgt, ist geschlossen. Dabei soll dieses Jahr laut Losung der evangelischen Kirche das Jahr der Barmherzigkeit werden. Deshalb ist die Glinder Gemeinde jetzt wieder aktiv geworden und hat ihre Gutscheinaktion für Bedürftige neu belebt.

Im vergangenen Sommer hatte die Gemeinde mit der Aktion für die, die es am nötigsten haben, begonnen. Dafür kamen Spenden in Höhe von 13.000 Euro zusammen, die direkt als 20-Eurogutscheine an Bedürftige weitergegeben worden sind. "In der Sitzung unseres Kirchengemeinderates im November hatte Stephanie Möller die Idee, die Aktion neu aufzulegen", sagt Pastor Sören Neumann-Holbeck. Möller fügt hinzu: "Anfangs sind doch immer alle euphorisch und wollen helfen. Aber die Situation ist für die Betroffenen weiterhin schwer. Die Welt wird von Geld regiert. Wie sollen diese Menschen zurechtkommen?"

Kirchengemeinden in Glinde helfen Bedürftigen

Daher ist die Gemeinde wieder aktiv geworden und hat bisher insgesamt 10.700 Euro an Spenden eingenommen. 8000 Euro wurden bereits in Lebensmittelgutscheinen im Wert von 20 Euro ausgegeben. "Die Termine machen wir über kleine Aushänge bei uns bekannt", berichtet Stephanie Möller. "Aber meistens spricht sich das unter den Betroffenen auch schnell herum." Sören Neumann-Holbeck berichtet: "Dann bitten wir alternativ noch Schulen, die Schuldnerberatung und andere Beratungen, die Gutscheine an Bedürftige weiterzugeben, die sich vielleicht noch nicht zu uns trauen." Denn es seien auch viele durch den Lockdown in Not geraten, die eine derartige Lage noch nicht kannten. Die Scham sei groß.

Auf diese Weise konnte die Gemeinde schon einmal 400 Haushalten mit einem Gutschein weiterhelfen. "Wir wollen die Menschen, die zu uns kommen, nicht kontrollieren. Das passt für uns nicht zu Barmherzigkeit", erläutert Stephanie Möller die Ausgabe auf dem Kirchengelände. "Daher bitten wir sie, ebenfalls barmherzig zu sein, und sich bei einer Ausgabe nur einmal anzustellen, damit alles möglichst gerecht verteilt wird."

Kirchengemeinde Reinbek-West hat Suppenküche geschlossen

Sie und ihre Mitstreiter freuen sich, dass Edeka-Junius 2500 Euro für die Aktion gespendet hat. "Wir unterstützen sonst die Glinder Tafel", berichtet Inhaber Bernd Junius. "Aber die darf momentan nicht öffnen. Deshalb haben wir uns überlegt, wie wir die Kuh vom Eis bekommen und wo wir helfen können." Als Pastor Neumann-Holbeck im Markt einkaufte, kam man ins Gespräch. "Wir arbeiten am liebsten mit den lokalen Anbietern zusammen", sagt der Pastor. "Das ist unkompliziert und geht am schnellsten." Drei weitere Ausgaben seien geplant, die Termine stehen noch nicht fest.

Lesen Sie auch:

Die Kirchengemeinde Reinbek-West hat zurzeit zwar ihre Suppenküche geschlossen. "Doch wir versuchen, trotz der Pandemie aufrechtzuerhalten, was möglich ist", sagt Pastorin Bente Küster. "Wir bieten donnerstags um 12 Uhr jetzt eine ,Suppe to go' an. Wir verstehen diese Einrichtung zwar eher als Treffpunkt denn als Versorgung, aber wir sehen auch, dass viele in großen Nöten sind. Den sozialen Aspekt gleicht das für unsere Senioren natürlich leider nicht aus." Etwa 30 bis 40 frisch gekochte Suppen gibt die Gemeinde pro Woche aus.

"Spendenbereitschaft ist groß in diesen Zeiten"

Die Lebensmittelausgabe des Tisches ist von zweimal auf einmal wöchentlich am Freitag reduziert worden. 55 Tüten packen die Ehrenamtlichen pro Woche. "Dafür brauchen die Kunden einen Berechtigungsschein", erklärt Bente Küster. "Jetzt dürfen sie sich die Lebensmittel nicht mehr selbst aussuchen, sondern bekommen fertig gepackte Tüten." Die Nachfrage sei um etwa zehn Prozent gestiegen, viele Neue seien hinzugekommen. "Aber ich gehe davon aus, dass viele Auswirkungen des Lockdowns erst später sichtbar werden", sagt sie.

Auch die Angebote der Gemeinde Reinbek-West basieren auf Spenden. "Die Spendenbereitschaft ist groß gerade in diesen Zeiten", berichtet Bente Küster. "Aber wir sind auf sie angewiesen und freuen uns über jede Spende."