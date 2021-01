SPD-Auszeichnung erinnert an Stormarner Europaabgeordneten

Reinbek. Die SPD Schleswig-Holstein vergibt in diesem Jahr zum fünften Mal den Willi-Piecyk-Preis. Die Auszeichnung erinnert an den 2008 im Alter von 59 Jahren gestorbenen Europaabgeordneten aus Reinfeld. Der mit 2000 Euro dotierte Preis wird im Zwei-Jahres-Rhythmus in unterschiedlichen Feldern ausgeschrieben, um Engagement für Europa zu würdigen. Dieses Jahr werden unter dem Motto "In Vielfalt geeint" Ideen ausgezeichnet, die sich konstruktiv mit der Gegenwart und Zukunft Europas aus künstlerischer und kultureller Sicht auseinandersetzen.

Martin Habersaat, Landtagsabgeordneter aus Reinbek und kulturpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, ruft zum Mitmachen auf: "Bewerben können sich Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende, Studierende sowie alle, die in kultureller Hinsicht für ein gemeinsames Europa geworben haben. Kultur verbindet – das ist auch und gerade in Corona-Zeiten eine wichtige Botschaft!"

Der Reinfelder Piecyk war auch lange Landesvorsitzender

Bewerbungsschluss ist der 15. Mai. Die Verleihung ist im Frühsommer in Bad Malente vorgesehen. Das Preisgeld kann auf bis zu drei Kandidaten verteilt werden. Das Formular für die Bewerbung steht auf der Seite www.spd-schleswig-holstein.de/willi-piecyk-preis/.

Willy Piecyk war von 1992 bis zu seinem Tod am 1. August 2008 Abgeordneter im Europäischen Parlament. Dort setzte sich der Stormarner, der seit 2004 verkehrspolitischer Sprecher der SPE-Fraktion war, für eine soziale und ökologische Politik ein. Der gebürtige Münchner war von 1980 bis 1982 Bundesvorsitzender der Jusos sowie von 1991 bis 1999 Landesvorsitzender der SPD in Schleswig-Holstein.