Schon wieder einen Zigarettenautomaten gesprengt

In der Nacht zu Mittwoch ist in einem Wohngebiet in Reinbek ein Zigarettenautomat gesprengt worden.

Reinbek. Erneut haben bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten im Kreis Stormarn gesprengt. Dieses Mal mitten in einem Wohngebiet in Reinbek. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, meldeten sich in der Nacht zum Mittwoch gegen 0.30 Uhr mehrere Anwohner der Straße Eichenbusch, die einen sehr lauten Knall gehört hatten. Ein kurzer Blick aus ihren Fenstern zeigte: Der Zigarettenautomat, der sich direkt neben mehreren Stellplätzen befindet, wurde von zwei Männern gesprengt.

Bereits mehrere Zigarettenautomaten in Stormarn gesprengt

Als die Beamten am Tatort eintrafen, konnten die Täter nur noch in weiter Ferne gesichtet werden. Sie flüchteten unerkannt. Das teilte eine Sprecherin der Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg mit. Wie viel Geld und wie viele Zigarettenpackungen gestohlen wurden, ist noch nicht bekannt. „Die Kollegen haben die Täter beim Einsammeln des Stehlgutes gestört. Vieles lag wild auf dem Boden verteilt herum.“

In den Kreisen Stormarn und im Herzogtum Lauenburg werden seit Monaten immer wieder Zigarettenautomaten gewaltsam aufgebrochen oder gesprengt. Die jüngsten Fälle ereigneten sich am Weihnachtswochenende in Schwarzenbek. Die Beamten gehen von einer organisierten Bande aus, da es eine Vielzahl von Taten in der Region mit der gleichen Vorgehensweise gab. Erste Festnahmen hatte es bereits gegeben. Seitens der Polizei heißt es, dass die Ermittlungen noch andauern.